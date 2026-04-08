Los Alguersuari discrepan con la nueva F1: "Ha sido un error"

Jaime Alguersuari padre y Jaime Alguersuari hijo se admiran mutuamente. Por infinitos motivos. Su conexión es espiritual y va más allá de lo terrenal. Coincidirán en unos cuantos aspectos de la vida, pero no en el nuevo reglamento de la Fórmula 1, que tanto está dando que hablar. Con tremenda negatividad.

Mientras Jaime hijo prefiere esperar porque cree “que es pronto para hablar”, su padre es mucho más contundente: “Ha sido un error”. En un coloquio celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, los Alguersuari desmenuzaron el significado de la palabra ‘fracaso’, hablaron de lo que se han aportado entre ellos y pasaron de puntillas por la nueva Fórmula 1.

“La Fórmula 1 ha hecho muchos avances en seguridad, ojalá se hubieran hecho antes porque hubieran salvado vidas como las de Villota o Bianchi. Con la tecnología hay hoy mucha polémica, ahora la vemos mal pero es pronto para hablar. Siempre hay diferencias en el primer año de reglamento, es bueno que tengamos una Fórmula 1 distinta y que haya variedad, hay que intentar que sea lo más igualada posible. La Fórmula 1 tiene una nueva generación de fans que quiere otro espectáculo”, opina Jaime jr.

Sin embargo, Alguersuari padre, pionero del automovilismo en España y un visionario, discrepa: “Los motoristas dependen de la Unión Europea y ha sido un error (el nuevo reglamento). Creen que todo va a ser eléctrico, la Fórmula 1 está en un punto con 500 CV eléctricos, Mercedes lo ha visto antes y el resto está en Indianápolis, donde están los dinosaurios. La gente quiere ver a los pilotos divertirse y no se escucha al cliente, que hagan los coches iguales”.

¿Qué éxito o fracaso ha marcado a los Algersuari y a Sito Pons, leyenda de las motos, también presente? “Mi gran fracaso… gente importante me dijo que comprara el Mundial de Motos y creía que era muy caro, no sabía cuantificar. No lo hice y me he arrepentido toda la vida de no haberlo hecho. El éxito que más me impactó fueron mis hijos”, asegura Alguersuari padre.

Su hijo prefiere no utilizar la palabra fracaso: “No es una palabra que esté en mi diccionario, más que fracaso, error. Fracaso es no intentarlo, eso te forma”. ¿Y qué se han aportado entre ellos? El expiloto de Fórmula 1 y actual DJ asegura sobre su padre que, “por mucha gente rápida que haya, no hay tanta que marque la diferencia, me ayudó a gestionar la presión. No es suficiente ser bueno o rápido y mi padre me ayudó a creer en mí. Cuando combinas gestión y talento como Alcaraz o Verstappen, marcas la gran diferencia”.