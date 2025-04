Alguersuari critica la política de Red Bull: "Pudieron tener a Sainz, pero Max no le quiere"

Jaime Alguersuari creció y se formó en la cantera de Red Bull y con solo 19 años, se convirtió en el debutante más joven de la Fórmula 1. Le llamaron en 2009, por sorpresa, para subirse al Toro Rosso en GP de Hungría y disputó tres temporadas con el equipo de Faenza. De la forma más inesperada y traumática, en 2011, otra llamada puso fin a sus días en Milton Keynes cuando estaba convencido de seguir. Aquello acabó definitiva y prematuramente con su trayectoria en el 'gran circo'. Ahora, a raíz del no menos extremo cambio de Lawson por Tsunoda, el barcelonés recuerda su calvario y los malos 'hábitos' de Red Bull.

En una entrevista web oficial del campeonato, Alguersuari desmonta la teoría del fiasco de Lawson, que ha sido degradado tras solo dos grandes premios junto a Verstappen en el primer equipo. “El rendimieno de Liam no fue tan malo como parece. Es nuevo, no conocía el coche, no conocía al equipo, no conocía las pistas, así que había que darle un poco de tiempo. Era de esperar que tuviera dificultades al principio de la temporada y no habría sido tan malo a medida que avanzaba. No puedes ser un héroe y luego convertirte en el peor piloto en una o dos carreras”, considera el español en descargo del neozelandés.

También analiza el reto que afronta Yuki Tsunoda desde este fin de semana en el GP de Japón en uno de los coches más críticos de la parrilla, el RB21 que incluso Verstappen tiene problemas para controlar: “En 24 carreras, nadie en ese equipo irá más rápido que Max. No se trata solo de salir a la pista y conducir lo mejor posible, se trata de entender cómo conducir lo mejor posible, y eso es lo que creo que le está sucediendo a quién quiera que conduzca ese segundo coche de Red Bull. Creo que Yuki no tiene nada que perder. El reto de hacer un mejor trabajo es bastante fácil para él, de manera que nadie espera mucho de él”, apunta.

De mal en peor

En el podcast The After Lap Podcast, que el ex piloto comparte con el periodista Albert Fábrega, Jaime repasa los últimos líos en la escudería de las bebidas energéticas, especialmente desde la muerte de su fundador, Dietrich Mateschitz, en 2022: “Se ha ido Adrian Newey que cuando ha visto todo el fuego que corre, ha dicho ‘esto se está desmoronando’. Mateschitz fue la parte más fundamental del programa y de la historia de Red Bull, porque de ahí salieron Franz Tost, Helmut Marko, amigos de toda la vida de Dietrich. Y a partir de su muerte ocurren cosas raras dentro de Red Bull, hay como una división con Christian Horner, con Marko, con Max... Yo creo que empezaremos a ver caras largas, que el coche va a ser cada vez más de lo que hemos visto”, vaticina.

Sobre la elección de pilotos, que salvo en el caso de Checo Pérez han surgido de la cantera, Alguersuari es crítico: “¿Por qué entra primero Lawson en el equipo y no Tsunoda que tiene más experiencia?. Me puedo remontar al año que yo corrí en 2011. A mi compañero Sebastián Buemi y a mí nos pusieron de patitas en la calle el 18 de diciembre de 2011. Justo un día después de presentar el coche del 2012. Por razones comerciales. Yo me sorprendí, todos nos sorprendimos. El día después la prensa preguntó al señor Marko y al señor Tost que por qué habían tomado esa decisión y no habían subido a uno de los dos pilotos. Lógicamente, tendrían que haber subido al equipo mayor al que hubiera ganado en puntos, me tocaba a mí. Pues su respuesta fue: ‘sólo vamos a subir al equipo mayor a pilotos ganadores, que puedan ganar el campeonato del mundo. Jaime y Sebastian no son ganadores”.

“Perfecto. Llega Daniel Ricciardo y no nos supera en puntos, pero deciden subirlo al primer equipo. Luego llegan otros pilotos como Daniil Kvyat que los van subiendo sin aplicar eso. ¿A qué estamos jugando?. Tenían la oportunidad de subir a Carlos Sainz. Carlos es un piloto que ha ganado carreras y no lo quisieron porque Max Verstappen no quiere a Carlos Sainz. ¿Entonces qué quieres? ¿Pilotos que estén a medio segundo de Max? Pues te vas a cortar el cuello, porque en el Mundial de constructores vas a quedar bien para atrás y es lo que te da de comer. Ahora vendrán fuegos artificiales”, zanja Jaime.