Álex Palou vuelve a subirse al McLaren F1

El piloto barcelonés, líder de la IndyCar, hace un paréntesis para subirse al monoplaza de McLaren este jueves en Hungaroring Es la primera vez que Palou, piloto reserva para el equipo de Woking, se sube al coche en lo que va de año

Álex Palou está haciendo un test privado este jueves en el circuito de Hungaroring con el McLaren MCL35M de la temporada 2021 de Fórmula 1. Es la primera vez que se sube al coche en lo que va de año desde que fue designado piloto reserva de la escudería de Woking.

Palou ya conoce el MCL35M porque es el monoplaza con el que rodó en sendas pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya y el Red Bull Ring a finales de 2022, antes de debutar en los entrenamientos libres del GP de Estados Unidos en Austin con el MCL36.

"Alex está probando en Budapest con el MCL35M como parte de nuestro programa de pilotos de desarrollo", informa McLaren en sus redes sociales, donde ha colgado algunas imágenes del test de Palou.

Back in the hot seat! 😁@AlexPalou is testing in Budapest with the MCL35M as part of our Driver Development programme. 💪 pic.twitter.com/sM73a5zQdP