Álex Palou apunta a ser el compañero de Verstappen en Red Bull

La Fórmula 1 podría tener a otro español la próxima temporada. Según apuntan varios medios en Estados Unidos, el piloto campeón de la Indycar, Álex Palou, podría ser el compañero de Max Verstappen en la escudería Red Bull F1 para la temporada 2026. Este sería una de las opciones de la marca energética, tras el buen hacer del español en la Indy estos últimos años (este 2025 ha conquistado su cuarto título de Indycar, su tercero consecutivo, además de su primera victoria en las 500 Millas de Indianápolis).

La noticia del medio Indystar llega algunos días después de que Palou, en una entrevista, asegurara que la Fórmula 1 ya no "forma parte de sus planes". Así, según Motorsport, tanto el entorno del piloto como de su equipo, Chip Ganassi Racing, aseguran que aún no se han producido contactos para que suceda este movimiento.

La misma información indica que, el contrato de Palou con Ganassi incluye una cláusula de salida para la Fórmula 1 mediante un pago de rescisión, lo que abriría la puerta a un movimiento de este calibre.

En 2022, Palou estuvo cerca de recalar en la F1 cuando firmó un contrato con McLaren, pero finalmente los de Woking se decantaron por apostar por Óscar Piastri.

El interés de Red Bull responde a la necesidad del múltiple campeón de F1 de darle un empujón a su equipo. Tras un periodo de varios años dominando la categoría reina del automovilismo, esta temporada, Red Bull se encuentra cuarto en el campeonato de constructores por detrás de McLaren, Ferrari y Mercedes, y no encuentra a un segundo capaz de competir con Verstappen tras la salida de Checo Pérez. Tanto Liam Lawson como Yuki Tsunoda no han respondido a las expectativas. En los despachos, las duras salidas del ingeniero Adrian Newey a Aston Martin, la de Jonathan Wheatley o el despido de Christian Horner han acabado por detonar la crisis.

En 2026, la F1 se enfrenta a un gran cambio en el reglamento técnico, y Red Bull a otro con su motor, que pasará a ser Ford. Y, en ese contexto, savia nueva como Palou puede venirle de perlas a ambos.