Álex Palou agranda su leyenda a ritmo de récord

Álex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, 1997) ya acumula cinco campeonatos de IndyCar: 2021, 2023, 2024, 2025 y 2026, desde que irrumpió en la categoría en 2020. Con cinco títulos en seis años ya esta a la altura de las grandes leyendas del automovilismo en Estados Unidos y siempre a ritmo de récord.

Palou ya es el más rápido en ganar cinco títulos: Los cinco campeonatos de Palou en seis temporadas representan el periodo más corto de la historia entre el primer y el quinto título en IndyCar, superando las marcas de A.J. Foyt (ocho temporadas) y su compañero de equipo Scott Dixon (16 temporadas).

También es el pentacampeón más joven de la serie americana, de nuevo por deñlante de delante de A.J. Foyt (32) y Dixon (38). Palou ocupa ahora el tercer puesto en el ranking de títulos de todos los tiempos, solo por detrás del piloto más laureado de la historia A.J. Foyt (7) y se sitúa a solo un campeonato de Dixon (6).

Palou no cumplirá 30 años hasta después de la tercera carrera de la próxima temporada, mientras que Foyt tenía 40 cuando conquistó su sexta corona y Dixon, 39.

Además, Palou es el primero en ganar cuatro años seguidos desde la reunificación del campeonato 2008 y el único piloto que lo ha logrado desde Sébastien Bourdais (2004-2007).

El campeonato de Palou ha permitido igualmente a su equipo, Ganassi Racing, alcanzar su decimoctavo título, una cifra con la que la formación estadounidense supera a Team Penske como el equipo con más campeonatos de la categoría.

El español ha conseguido seis victorias esta temporada, después de haber sumado ocho durante la campaña anterior. En total, acumula 14 triunfos en las últimas 34 carreras. Palou recibirá oficialmente la Astor Challenge Cup reservada al campeón de la IndyCar después del Gran Premio de Monterey, última carrera de la temporada, que se disputará en WeatherTech Raceway Laguna Seca. El circuito californiano es uno de sus trazados predilectos: aquí ha ganado tres de las cuatro últimas carreras, incluidas las dos más recientes.

Su monoplaza lucirá para la ocasión una decoración inspirada en el utilizado por Alex Zanardi, fallecido el pasado 1 de mayo. El coche recuperará el característico color rojo con el rayo amarillo asociado al bicampeón, también vinculado a Chip Ganassi Racing y protagonista de una de las maniobras más recordadas de Laguna Seca, su adelantamiento a Bryan Herta en el Sacacorchos.

Nadie duda que Palou puede seguir ampliando su palmarés. La gran pregunta a estas alturas es ¿dónde está su límite?