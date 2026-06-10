Alex Albon revela el gran punto fuerte de Carlos Sainz: "Tiene un cerebro de ingeniero"

Coinciden gran parte de los expertos en Fórmula 1 en el hecho de que Carlos Sainz es uno de los pilotos con más sensibilidad a la hora de ayudar a una escudería a seguir desarrollando sus monoplazas. Sin ir más lejos, salió de equipos como McLaren y Ferrari ganándose grandes halagos de reputados ingenieros. Y en Williams son plenamente conscientes de ello y es por eso confían en que, junto al 'feedback' también de Alexander Albon, podrán ir mejorando a lo largo de la temporada.

La realidad es que la dupla de la fábrica de Grove es una de las mejor avenidas de la parrilla, unidos en una misma dirección para itentar catapultar el FW48 hasta posiciones más elevadas en parrilla. Apunta el tailandés en el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid', que el madrileño tiene una forma muy parecida de trabajar. Aunque apunta a un punto fuerte muy interesante. "Diría que su mayor fortaleza es en realidad su feedback y su comunicación. Es el trabajo fuera del coche lo que hace realmente bien", dijo Alex.

Los dos pilotos Williams por las calles de Mónaco / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No obstante, una de las afirmaciones que llamó más la atención fue cuando se refirió a su compañero de box como todo un 'cerebrito'. "Habla muy bien, tiene una gran visión de las cosas. Tiene un cerebro de ingeniero. Creo que eso es realmente importante", expresó Albon.

El proyecto de Williams comenzó con un retraso notable. No es ningún secreto que el sobrepeso es uno de los principales problemas que han tenido que abordar, pero desde la escudería están poniendo toda la carne sobre el asador para contribuir a un progreso, desde el trabajo en fábrica hasta la incorporación de nuevos ingenieros. De hecho, ya han podido sumar 11 valiosos puntos.

No obstante, el trabajo conjunto de sus dos pilotos también ayuda. "Nos apoyamos mucho el uno en el otro. Intentamos entender cómo hacer que el coche vaya más rápido. Me gusta la asociación que tenemos", dijo Sainz. "Es bueno tener dos pilotos con experiencia que entienden qué necesita el equipo para seguir avanzando", zanjaba el tailandés.