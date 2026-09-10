Alex Albon: "Me impresiona la ética de trabajo de Carlos Sainz, es como su padre"

Con un plato de arroz acompañado de carne justo delante de él, coge el tenedor entre respuestas. La agenda en un jueves de prensa para un piloto de Fórmula 1 es digna de estudio. Sin apenas tiempo para comer entre entrevista y compromisos, Alex Albon (30 años) va dando bocados mientras medita sobre cómo darle la vuelta a la situación de Williams y cuenta alguna intimidad con su querido Carlos Sainz. “Anoche me invitó a casa con su familia, él ha estado mucho en la mía también y tenemos una relación muy fuerte”, expresa el británico en una agradable terraza en el paddock de Madring.

¿Carlos le habrá hecho de guía turístico estos días Madrid?

Me ha estado enseñando lugares estos días, así que ha sido muy agradable, he estado en su karting, con su familia… es mi primera vez en Madrid y he estado probando mucha comida. Por lo poco que he podido ver, la ciudad es hermosa.

La pista no es tan agradable y cómoda para los pilotos de la parrilla de Fórmula 1. Es el pensamiento generalizado en el paddock. Su jefe en Williams, James Vowles, definió Madring como “una pista mata coches” ¿Está de acuerdo?

Es un circuito muy técnico, muy difícil, va a ser complicado hacer una vuelta limpia, no sé si conoces Macao, me da sensación de Macao. La qualy va a ser el mejor momento del finde, tengo muchas ganas de poner blandos e ir descargado de combustible.

Después de las 19 banderas rojas en los test de F3 en Madring, ¿tiene claro que también las habrá este fin de semana en F1?

Por supuesto que habrá, es parte del juego, es un circuito muy difícil, las curvas te desafían mucho y hay un equilibrio entre las curvas y la velocidad del coche. Si tienes un coche fuerte en curva, en el segundo sector no serás tan rápido.

No son días fáciles para Williams, desde el sobrepeso del coche en pretemporada y el flojo rendimiento en pista que arrastran en un monoplaza que apenas ha sido desarrollado. ¿Cómo es el ambiente ahora mismo en el equipo?

Este año está siendo mentalmente muy difícil para todo el equipo, venimos de un alto nivel el año pasado y no solo tenemos un problema, hay varios. Está siendo un periodo de ajustes y estamos enfocándonos en volver lo antes posible.

¿Cómo puede un piloto marcar la diferencia cuando no tiene un monoplaza competitivo?

Creo que el approach es diferente. Cuando piensas en el desarrollo del coche, no importa si terminas P16 o P17. ¿Qué cosas podemos hacer este fin de semana? ¿Qué aprendizajes podemos hacer para ayudar con el coche del próximo año? Incluso este fin de semana, el viernes vamos a estar probando algunas partes del coche que espero que nos ayuden a aprender de cara a 2027, no quiero decir que estemos olvidando este año, pero la mentalidad ya está...

¿Qué están aprendiendo Albon y Sainz este año entonces?

He aprendido a separar lo que está bajo mi control y lo que no. Como equipo hemos fallado en el rendimiento del coche y en otras áreas también, hemos tenido una época dura en varios aspectos. No miramos tanto los tiempos por vuelta o los resultados, creo que a principio de año luché mucho por entender por qué las cosas no estaban bien y ahora he cambiado y me he concentrado más en mi mismo, eso me ayuda.

¿Dónde está la clave para volver a lo más alto?

Creo que el año que viene va a ser muy importante y nos va a indicar si vamos por el camino correcto, todo el mundo puede tener un mal año, se ve en el deporte en general. Todos en este equipo tenemos mucho hambre por estar de vuelta. ¿Si sucederá en un año? No lo sé. Creo que el gap con la mediatabla es grande ahora mismo. Es importante tener el coche en peso, el coche a tiempo, creo que este año tenemos dos mejoras, el próximo vamos a necesitar cuatro, cinco, seis mejoras al nivel de los otros equipos.

¿Se ponen plazos?

Nadie tiene una bola de cristal. A lo mejor es más realista pensar en dos años, hay que conceder el beneficio de la duda y dar algo de tiempo para volver arriba, pero al mismo tiempo, como piloto y equipo, no esperamos tanto, queremos volver lo antes posible. Sabemos que hay que cambiar muchas cosas en el equipo y estamos desarrollando muchas áreas, el año que viene se verá dónde estamos.

Su jefe James Vowles no ha vendido humo en este aspecto...

James es alguien muy honesto, dice las cosas como son, no da rodeos y es muy importante para el equipo. Este año he visto más cambios internos que en los últimos tres. Algo tiene que cambiar porque no podemos repetir lo de este año, es un líder.

Su compañero Carlos Sainz logró dos podios y medio el año pasado vestido de azul. ¿Cómo es su relación profesional?

Carlos tiene un perfil muy técnico, puede que eso venga de su padre, son muy parecidos, metódicos ambos... es muy bueno tenerlo como compañero porque tiene una muy buena compresión del coche y de la ingeniería en general. Cuando tienes a alguien así en el equipo, con tanta experiencia e inteligencia, y más en una situación como la nuestra, creo que nos ayuda mucho a crecer.

¿Qué cualidad que valora más del madrileño?

Pilotar con inteligencia también me impresiona, tenemos estilos muy diferentes, pero su ética de trabajo ha sido lo que más me ha sorprendido, lo más impresionante.

Se dice que en F1, el compañero de equipo es tu primer rival, pero ustedes dos parace que se llevan de maravilla...

Nuestro equipo de redes sociales nos sigue siempre de cerca, así que todo lo que ves ahí es lo que hay y la verdas es que somos muy amigos. Compramos el desayuno juntos en Mónaco o cogemos algo para comer juntos, lo que sea. Anoche, de hecho, me invitó a su casa, pero estaba ocupado y no pude ir, por desgracia. Ha venido mucho a mi casa y tenemos una relación fuerte.

Una última pregunta sobre la normativa 2026, que tanto debate sigue generando. ¿Es usted del sector crítico?

Supongo que la pregunta va un poco por los comentarios de Max (Verstappen)… Estas normas favorecen un estilo de pilotaje en particular y si no es tu estilo natural de pilotaje no eres recompensado. Desde luego, no se adaptan a mi estilo, he empezado a aprender lo que necesita el coche. Te daré un ejemplo: entrar con velocidad baja y salir bien de la curva es un buen hábito y es mi estilo, como el de muchos otros pilotos, pero con estas normas, con cómo funciona la batería, ser agresivo y frenar tarde te recompensa porque no importa si tienes una mala salida, la batería te salvará.

Es decir, no le gustan estos coches...

Es difícil. Prefiero lo del año pasado, el efecto suelo, espero llegar el año que viene a un lugar más sensible, el piloto es importante y es recompensado ahora por cosas diferentes.