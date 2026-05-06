Alertan en Gran Bretaña sobre la salud de Newey y Aston Martin lo desmiente

El diario británico 'Daily Mail' ha sembrado la alarma respecto un posible problema de salud de Adrian Newey, asegurando que el jefe de Aston Martin F1 tuvo que ausentarse del Gran Premio de Miami, la pasada semana, al estar ingresado en el hospital.

El medio añade que Newey se está recuperando y ha estado trabajando de manera remota, desde casa, los últimos días. La versión oficial de la escudería no ha tardado en llegar: "No hacemos comentarios sobre asuntos personales relacionados con ningún miembro de nuestro equipo. Adrian está trabajando y estuvo en el campus la semana pasada", dice la escueta nota de los de Silverstone.

En las últimas horas ha surgido una tercera versión que añade más dudas a la historia: Newey, que desembarcó en Aston Martin en marzo de 2025 y desde entonces ha estado trabajando sin descanso en el proyecto del AMR26, se ha tomado unas vacaciones. Es el motivo que aducen algunos trabajadores de la fábrica sobre la ausencia del ingeniero en su despacho y en las instalaciones.

"Un alma libre"

Tal como dijo en su día Fernando Alonso, Newey es un "alma libre". Es decir, trabaja a su ritmo y se organiza sin dar explicaciones. Esa fue una de las condiciones que el diseñador británico con mejor palmarés de la Fórmula 1 le puso en su día al dueño de Aston Martin F1, Lawrence Stroll, para fichar por su equipo.

Es cierto que el Team Principal de Aston Martin no viajó a Miami, donde Mike Krack volvió a asumir la representación del equipo ante los medios, junto al ingeniero jefe de y director de pista de Honda Shintaro Orihara. Pero tampoco resultó extraño, ya que Newey lleva sin aparecer por el paddock desde la carrera inaugural en Australia y tampoco asistió a los GP de China y Japón, antes del largo parón de la Fórmula 1 en el mes de abril.

La temporada pasada, cuando fue designado como Team Principal, compatibilizado esta labor con la de responsable máximo del departamento técnico y de diseño, Adrian Newey ya explicó que sus planes no pasaban por hacer todo el calendario de la F1 y que asisriría preferentemente a las pruebas europeas. La primera de ellas es Mónaco, el fin de semana del 7 de junio, después de Canadá, el 24 de mayo, donde tampoco se le espera.