Alerta en la F1: "Ninguna diversión"... y peligro

Como si sujetara una bola de cristal entre sus manos, Fernando Alonso anticipó el fatal accidente de Oliver Bearman una hora antes de que sucediera. "Ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante, o adelantas o te estrellas contra él".

Lo visualizó desde el fondo de la parrilla y lo clavó. "Es una maniobra de evasión más que un adelantamiento por echarle coraje, frenar más tarde que él, pasar por una curva por el exterior o el interior, hacer algo diferente. Ahora te encuentras o con menos o con más batería que los rivales, adelantas o te adelantan".

Hacía mucho tiempo que un piloto no salía dolorido de un accidente en Fórmula 1. Cojeando ostensiblemente. Este nuevo reglamento es poco divertido, según el quorum que hay entre pilotos, y hasta peligroso. Bearman salió de su destrozado Haas a la pata coja y hasta en el tren de vuelta a casa se le vio con molestias.

Se veía venir

Este medio ha contactado con el entorno del piloto británico y asegura que se encuentra bien. Ahora tiene un mes por delante sin carreras donde se espera que su choque 'sirva' para cambiar las cosas. El accidente se veía venir porque desde el primer día de test ha habido diferenciales de velocidad enormes en pista por las dichosas baterías. Si un piloto va despacio porque está recargando, gestionando o haciendo 'harvesting' (que está muy de moda) y otro apretando, tirando o quemando batería, pasa lo que pasa.

A Carlos Sainz le llovieron críticas antes de Australia por ser cauto y no mojarse pero ahora ha sacado su contundencia: “A la F1 le viene bien este parón, el accidente que hemos visto hoy lo llevamos avisando los pilotos a FIA y FOM que era cuestión de tiempo. Tenemos velocidades de 40, 50km/h usando el boost y este accidente era cuestión de tiempo, han sido 50G… imagínate si ocurre en Jeddah o Las Vegas sin escapatorias y a velocidades más altas...Espero que la F1 recapacite porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami”, sugiere.

Bearman golpeó contra el muro con 50 veces su propio peso (50G) porque iba hacia Franco Colapinto a 308 km/h, según informa Haas. "Al llegar a esa curva 13, Colapinto siempre estaba haciendo algo consistente, no es culpa suya en absoluto. No se movió. Por lo que vi, no hizo nada diferente. En la vuelta anterior, su velocidad era exactamente la misma, así que sabíamos con qué estábamos lidiando. Es solo que nosotros estábamos desplegando [energía] más ahí, así que incluso con vueltas normales, teníamos una ventaja de 20 km/h. Por eso quiso ir por ahí. Luego usó el botón de impulso, pero eso significó que la [diferencia de] velocidad allí era de 50 km/h", explicó Ayao Komatsu, jefe de Haas.

El argentino ya sufrió en sus carnes otra de las bondades del reglamento, cuando casi se llevó por delante a Liam Lawson en Australia. Su Racing Bulls, como otros tantos coches este año, se quedó detenido en la salida y Colapinto evitó el desastre por puros reflejos.

Este espectáculo no gusta a nadie, ni al campeón Lando Norris, que dice que "no quise adelantar a Hamilton" pero lo acabó haciendo sin querer. "Mi batería se vacía pero yo no quiero, no lo puedo controlar. Entonces le paso y me quedo sin batería así que él me pasa volando. Esto no son carreras, es un yo-yo aunque Lewis diga que no. Estás a merced de lo que haga la unidad de potencia. El piloto debería estar en control y no lo está".