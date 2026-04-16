El alegato de Alonso por el Circuit de Barcelona-Catalunya: "Puede pasar cualquier cosa"

El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge en poco menos de dos meses la séptima cita del curso 2026 de Fórmula 1 y será la última carrera en el trazado catalán hasta el curso 2028. El aterrizaje de Madring al calendario acabó desencadenando en una renovación del emblemático trazado catalán, pero en vez de anual, en años alternos hasta 2032. Los fans y pilotos son conscientes del tiempo que pasará hasta una nueva cita del trazado, en el calendario ininterrumpidamente desde 1991, por lo que es uno de los más históricos.

Se llegó a temer incluso que el trazado no lograse extender su contrato con 'El Gran Circo' después de que se confirmase que Madrid entraba en el calendario. Y es que la FIA llegó a afirmar que no pretendía que España contase con dos Grandes Premios a partir de 2026. No obstante, las largas y arduas negociaciones terminaron confirmando que finalmente, la cita se celebrará en años alternos compartiendo con Spa-Francorchamps.

Uno de los pilotos que mostró su emoción por la renovación fue Fernando Alonso. El asturiano es embajador del trazado e hizo oficial su colaboración con él el pasado mayo de 2025, una de las muchas estrategias del Circuit para reivindicar su candidatura al calendario en medio de las negociaciones de renovación. Y es que Ferando ha competido en Barcelona desde sus inicios, por lo que guarda un gran cariño por el Circuit. "Grandísima noticia e importante para todos. Enhorabuena al Circuit. ¡Todos juntos en el Gran Premio de casa el próximo junio!", decía el asturiano.

Los pilotos piden a los fans que asistan

En las últimas horas, el circuito ubicado en Montmeló ha compartido un vídeo promocional con el que llama a los seguidores a llenar las gradas. Y lo hace a través de los grandes protagonistas: los pilotos. "Sabéis que me encanta el Circuit por la pasión que demostráis en cada Gran Premio", comienza diciendo Alonso. "Este 2026 puede pasar cualquier cosa", decía, informando de que aún hay entradas disponibles.

Entre los presentes en el vídeo promocional también se encuentran Franco Colapinto, Checo Pérez, Lando Norris, Max Verstappen, Lewis Hamilton y el otro español presente en la categoría, Carlos Sainz. "En Barcelona me siento como en casa. Hemos vivido momentos increíbles juntos y no vamos a dejar que esto cambie", sentenciaba el '55'.