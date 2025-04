Albon ríe primero en la guerra con Sainz

No está siendo el inicio de temporada esperado por Carlos Sainz. Después de poner fin a su etapa en Ferrari, el madrileño se embarcaba en la modesta aventura de Williams con el objetivo de convertirse en un referente en la vuelta de los británicos a la cima de la Fórmula 1. Sin la presión de etapas pasadas, Carlos no estaba obligado a competir con los Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren... pero sí a maximizar el rendimiento de su monoplaza.

Las expectativas, sin embargo, están siendo -por ahora- demasiado alejadas de la realidad; después de tres decepcionantes Grandes Premios, Carlos solamente ha podido sumar un punto en este inicio de temporada 2025 de Fórmula 1. La comparación con su compañero de equipo es incluso más dura; Alex Albon suma a estas alturas 18 puntos que obligan a Sainz a elevar el nivel en las próximas citas del calendario.

Japón tampoco fue el fin de semana de consagración de Carlos Sainz con Williams. Llegaba a Suzuka después de sumar su primer punto en China tras la desclasificación de tres pilotos por delante de él, aunque en el trazado japonés tampoco encontró el ritmo esperado. Mientras, como viene haciendo durante todo este inicio de curso, Alex Albon firmó una nueva carrera meritoria que elevó en 18 los puntos conseguidos en su cuenta personal.

Albon asume galones; Sainz se adapta

El tailandés, en su cuarta temporada en Williams, se ha consolidado como uno de los pilotos que mejor es capaz de maximizar el rendimiento de su monoplaza. El 5º puesto en Australia, sumado al 7º en China y el 9º en Japón, hacen de este inicio de curso la demostración de que Albon es un piloto como pocos en la parrilla. Williams crece a pasos agigantados en la clasificación gracias a los puntos del tailandés, aunque no puede decir lo mismo en el caso de Carlos Sainz.

El madrileño todavía está teniendo problemas para adaptarse a su nuevo equipo. En China terminó con sensaciones encontradas; confirmó que sigue siendo optimista tras su experiencia en Suzuka, aunque también admitió errores en la clasificación que mermaron sus opciones el domingo: "He estado muy atascado toda la carrera", valoró. "El ritmo estaba ahí y me sentía cómodo. Cuando sales el 15º te quedas atascado, muy difícil adelantar al Racing Bulls en un circuito como este. Hay que aprender a no fallar el sábado con detalles tontos como los de ayer, cuando resolvamos estos detalles podremos empezar a hacer fines de semana más completos y limpios", explicó.

A pesar de la autocrítica, Carlos Sainz admitió que se está 'tomando con calma para coger experiencia' estas primeras pruebas del calendario. En Williams la confianza en el madrileño es plena, aunque el español sabe que debe elevar su nivel para que la escudería británica compita con dos pilotos en el Mundial de Constructores. De momento, Alex Albon toma distancia con sus 18 puntos por el único punto conseguido por Sainz, que espera ser quien ría el último en esta particular batalla con su compañero de equipo en Williams.