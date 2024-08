Estado de alarma en Red Bull

En 2023, Max Verstappen y Red Bull protagonizaron una temporada de ensueño. El piloto neerlandés encadenó su tercer título, estableciendo numerosos récords, entre ellos sus 10 victorias consecutivas o terminar con la mayor diferencia de puntos sobre el subcampeón, con 290 de colchón sobre su compañero Sergio Pérez, es decir, el 49.5% de ventaja. En el Mundial de constructores, el equipo de las bebidas energéticas dobló a Mercedes y logró una marca histórica, con 860 puntos. En solo unos meses, el escenario ha cambiado radicalmente y aunque tanto Verstappen como Red Bull siguen liderando, la superioridad de McLaren ha disparado todas las alarmas en Milton Keynes.

Lando Norris le sacó 22 segundos en meta a Verstappen en su gran premio de casa, en Zandvoort, donde los tres años anteriores el tricampeón había dominado a placer. Y la diferencia del británico pudo ser aún más demoledora de no ser por su error en la salida, desde la pole, cuando se dejó sorprender por Max.

"Las últimas carreras no han sido fantásticas, así que creo que, en cierto sentido, la situación ya es un poco alarmante", asume Verstappen, que busca su cuarto título y dispone de 70 puntos de renta respecto a Norris a falta de nueve carreras (y tres sprints) de aquí hasta Abu Dhabi. Y en constructores, McLaren está ya a solo 30 puntos.

"Algo en el coche ha hecho que ahora sea más difícil pilotar y es muy difícil determinar de dónde viene el problema en este momento", reconoce Max. "Los neumáticos se desgastan demasiado, así ha sido últimamente. Sobre viraje, subviraje. Simplemente, no hay equilibrio en el coche y es muy difícil de conducir. Pero sabemos que no debemos entrar en pánico, sólo estamos tratando de mejorar la situación y trabajando duro", sostiene.

Christian Horner, jefe de la escudería de las bebidas energéticas, trata de ofrecer una lectura positiva y destaca el segundo puesto de Verstappen en el GP de Países Bajos: "Los días que no puedas ganar, tienes que acabar segundo. Tenemos suerte de ellos (McLaren) tuvieran un rendimiento inferior al esperado al principio del año, por lo que tenemos una ventaja de 70 puntos, pero esa ventaja puede disminuir con bastante rapidez. Es notable que esta sea solo la segunda victoria de Lando con ese coche".

"No pudimos seguir el ritmo de McLaren en absoluto", reconoció Helmut Marko en Sky Alemania. "Los neumáticos empezaron a desgastarse y se podía ver con qué facilidad Lando nos adelantaba. Y cuando Lando conduce 1:13.8 en la última vuelta sin DRS, demuestra que McLaren fue claramente superior aquí", subrayó el asesor de Red Bull.

"También tenemos que recordar que el último stint de Checo fue más rápido que el de Max. Conducían con diferentes configuraciones. Tal vez no fue la elección correcta darle a Max más carga aerodinámica, porque no éramos lo suficientemente rápidos en términos de velocidad máxima y eso no nos ayudó en las curvas. Todavía queda mucho trabajo por hacer y esto da que pensar", añadió.

Marko atribuyó la diferencia abismal con McLaren en Zandvoort a las características del circuito, pero puso el foco más allá y admitió que la crisis que atraviesa el equipo: Claramente,e estamos siendo derrotados, lo que es alarmante. Aunque creo que en parte se debió a la pista. También se debió a la temperatura relativamente baja. Y fue interesante que después de la parada en boxes, Piastri condujo aproximadamente al mismo ritmo que Lando y nada funcionó cuando quedó atrapado detrás de Charles Leclerc. Desafortunadamente, ese no fue el caso de Lando cuando adelantó a Max".