Los aficionados confían en volver a ver a Fernando Alonso campeón de Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en marcha. La campaña del cambio de reglamentación, del equipo extra en la parrilla, la primera de la era Newey en Aston Martin... Un curso con muchos ingredientes que prometen tensión y espectáculo a la par que sufrimiento y mucho trabajo en los garajes y las fábricas.

Las primeras pinceladas ya se dejaron ver en la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia que abre el curso en Albert Park, con el dominio de Mercedes y los problemas y carencias de otros como Williams, Aston Martin o incluso Red Bull.

Carlos Sainz ni siquiera pudo rodar y saldrá penúltimo. Fernando Alonso, pese a la leve mejora, se quedó fuera de la Q2 y Max Verstappen mostró que Red Bull también tiene mucho trabajo por delante. El neerlandés perdió el control de su monoplaza y acabó contra las protecciones y fuera de la Q1, visiblemente contrariado.

El escenario que se plantea en Australia ha hecho poner en pie de guerra a gran parte de los pilotos, descontentos con el cambio de normativa, pero la realidad es que se abre un gran abanico de posibilidades en cuanto al título de pilotos y constructores se refiere.

Alonso, en la batalla

Este viernes SPORT lanzó una encuesta a sus lectores con cuestiones referentes al Mundial 2026 de la Fórmula 1 y los resultados tras una jornada muestran que los aficionados no han perdido la esperanza.

Y es que muchos de los votantes, pese a todos los problemas que ha tenido Aston Martin, todavía confían en que Fernando Alonso pueda volver a convertirse en campeón del mundo. El 27% de los votantes confían en que este 2026 el asturiano conquistará su tercera corona mundial.

El mismo porcentaje, un 27%, apunta a Max Verstappen como nuevo campeón. El 21% da como ganador al piloto de Mercedes, George Rusell y curiosamente, solo un 7% apuesta porque el vigente campeón, Lando Norris, repita éxito.

En clave española, tan solo un 1% de los votantes cree que Carlos Sainz, al volante del Williams, pueda conseguir el título en este incierto curso 2026.

¿Quién será campeón en 2026? Fernando Alonso - 27% Max Verstappen - 27% George Russell - 21% Lando Norris - 7% Oscar Piastri - 7% Charles Leclerc - 6% Lewis Hamilton - 3% Carlos Sainz - 1 % Otro - 1%

Constructores y podios

En lo que respecto al Mundial de constructores, un 19% confía en que Aston Martin reencontrará el camino al éxito, aunque la mayoría tiene claro que será Mercedes el que reinará al final de curso.

Un 33% apostaron por los de Brackley, seguidos de lejos por los vigentes campeones, McLaren, con un 23% de los votos. Red Bull, con el 12% y Ferrari con el 11%, se colocan a la zaga. Tan solo el 1% apunta al Williams de Sainz.

Menos consenso hay respecto a la posibilidad de Fernando Alonso de volver a subir al podio. El 58% cree que no o conseguirá; mientras que el 42% opina que sí. Mas remotas les parecen las opciones de ganar este curso de Sainz, con un 74% de no, y tan solo un 26% de sí.

Por último, el 61% piensa que habrá algún equipo capaz de dar la sorpresa. Habrá que esperar para saber si están en lo cierto.