Aeropuertos cerrados, rutas alternativas y material retenido: así afecta el conflicto en Oriente Medio a la Fórmula 1

La escalada bélica en Oriente Medio, con el conflicto que enfrenta a Irán, Israel y Estados Unidos, ha obligado a otros países del golfo pérsico a cerrar sus espacios aéreos debido a la intrusión de misíles en sus territorios. En las últimas 24 horas, países como Qatar, Emiratos Árabes o Baréin han cerrado sus aeropuertos como medida de seguridad preventiva. Se trata de territorios de lo más estratégicos a la hora de viajar desde Europa a países como Australia... donde se celebrará el primer Gran Premio de Fórmula 1 de 2026 en apenas cuatro días.

Todo comenzó durante la mañana del sábado, con la ofensiva que lanzó Estados Unidos junto a Israel sobre Irán y varias de sus principales ciudades. La respuesta iraní no se hizo esperar y el ejercito atacó bases militares que Estados Unidos posee en Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait. Todo esto desencadenó el caos absoluto en todos los aeropuertos del Golfo Pérsico, con centenares de extrangeros atrapados en dichos territorios.

Hoja de ruta con cambios

En las últimas horas, han saltado las alarmas entre los aficionados e integrantes del 'paddock' de Fórmula 1, puesto que muchos de los equipos debían aterrizar en aeropuertos como Doha, Abu Dhabi o Dubái para hacer escala y viajar hacia el trazado urbano de Albert Park (Melbourne), donde los 22 pilotos de la parrilla verán apagarse el semáforo rojo el próximo domingo 8 de marzo.

Lando Norris durante los test en Bahréin / AFP7

Actualmente hay quienes se encuentran retenidos en estos aeropuertos, a la espera de la reapertura del tráfico aéreo. Otros tantos esperan poder volar. Pero no solo se trata de miembros de los equipos, también de parte del material de equipos de Fórmula 1, pero sobretodo de Fórmula 2. Según apuntan varios medios especializados, como Soy Motor, muchos equipos ya estarían trabajando en redirigir el material hacia Sudamérica para hacer escala. Sería una medida para garantizar que toda la mercancía pudiese aterrizar a tiempo para los primeros libres del fin de semana.

Por otro lado, el diario Marca apunta que algunos equipos se habrían decantado por una ruta asiática para hacer escala en China, Singapur o Malasia antes de viajar a Australia. El medio citado asegura que todos los equipos estarán presentes, incluído Ferrari, que tiene personal retenido en aeropuertos de Oriente Medio pero que tiraría de personal del equipo de test.

Los próximos GP, en el aire

En su inmensa mayoría, los integrantes de los equipos de Fórmula 1 habrían viajado con antelación, sin embargo son las categorías soporte las que habrían quedado más afectadas, aunque, eso sí, no da la sensación que la organización de los campeonatos se esté planteando cancelar la primera cita del curso, que ha generado una gran expectación entre los aficionados especialmente en Fórmula 1, debido al cambio de reglamento que experimenta la categoría este curso y que puede traer muchas sorpresas.

Sea como sea, este conflicto bélico está causando cuanto menos dolor de cabeza a los equipos y organización, haciendo replantear otras posibles rutas o esperando que el material e integrantes del 'paddock' puedan salir pronto de los países afectados.

Además, existe otra preocupación en el horizonte. Tras visitar Australia, la caravana mundialista emprenderá rumbo hacia China y Japón, pero es el fin de semana del 10 al 12 de abril cuando se espera que aterricen en Bahréin, una de las zonas afectadas. Después será el turno de Arabia Saudí (17-19 de abril). Para eso queda más de un mes, pero la pregunta ahora es si será posible disputar con normalidad las dos citas programadas en Oriente Medio. Sea como sea, la prioridad actual es que todo el mundo llegue sano y salvo a Australia.