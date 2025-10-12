Fórmula 1
Advierten de favoritismo en McLaren: "Por alguna razón prefieren a Norris"
La lucha por el título mundial entre Lando Norris y Oscar Piastri ha despertado cierta polémica tanto dentro como fuera de la escudería de Woking
Si algo han dejado claro desde un principio en McLaren es que sus dos pilotos son libres de competir en pista. Sin guardarse nada, aunque siempre dentro del juego limpio, tanto Lando Norris como Oscar Piastri deben tener igualdad de oportunidades en carrera por méritos propios, algo que ha propiciado que la lucha por el título esté abierta a falta de seis fines de semana para cerrar la temporada. A pesar de que sobre el papel las cosas están claras, muchos no terminan de creerse las 'papaya rules'. Y cuando dudan, lo hacen siempre hacia el mismo lado.
El último en poner en entredicho estas normas dentro de McLaren ha sido Mario Andretti. La leyenda del automovilismo, campeón de Fórmula 1 en 1978 con Lotus, estuvo presente en el Festival dello Sport donde repasó aspectos importantes de su carrera, aunque también dejó algunos titulares interesantes respecto a la actualidad del paddock. Y es que el estadounidense de origen italiano, que volverá al Gran Circo a partir de 2026 de la mano de Cadillac, no es alguien que se suela morder la lengua en estos asuntos...
Ferrari, McLaren, Cadillac...
Andretti empezó valorando la delicada situación que atraviesa Ferrari, una escudería que conoció bien desde dentro durante su etapa como piloto en Maranello: "Ferrari es Ferrari, y tarde o temprano volverá. Siempre", reconoció el campeón del mundo. A pesar de tener tan clara la vuelta de la Scuderia, Mario no termina de confiar en quienes llevan las riendas en la actualidad de Ferrari: "He perdido un poco la fe en Vasseur", respondió sin ocultar su opinión respecto al actual jefe de equipo. Y un elogio para Leclerc: “Yo soy muy fan suyo; si algún día realmente quisiera cambiar de equipo, yo lo ficharía enseguida para Cadillac".
Tampoco pudo escapar a la pregunta sobre la carrera por el título esta temporada. El dominio cruel de McLaren ha sido puesto en duda por Verstappen, quien aspira a obrar el milagro en esta recta final de calendario: "Max es muy fuerte", dijo. "Me gusta Piastri por su garra, pero me parece que en McLaren, por alguna razón —no sé por qué—, prefiere a Lando Norris", explicó, advirtiendo de un posible favoritismo en la escudería de Woking.
Llegó el momento de ser preguntado por Cadillac, donde tendrá un rol importante dentro del consejo ejecutivo: "Siendo sincero, nunca he tenido mucho interés en dirigir equipos. Precisamente porque solo me interesaba conducir", admitió. "¿Me tentaría conducir? Siempre. Nací para las carreras. No me interesa nada más", explicó Andretti, quien preferiría estar dentro de un monoplaza de Fórmula 1 que tomando decisiones desde fuera.
