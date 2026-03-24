La advertencia de Helmut Marko sobre la crisis de Aston Martin: "Newey no lo está pasando bien"

Han pasado por mucho juntos Helmut Marko y Adrian Newey. Se conocen bien. Trabajaron juntos en Red Bull y pese a que sus caminos se separaron, siguen en contacto. Desde finales de 2025, el exasesor de Red Bull ya no forma parte de 'El Gran Circo'. Pero tras tanto tiempo vinculado a él, ni tan siquiera la jubilación logra que se despegue al 100%. Y en una entrevista reciente, Marko ha abordado la actualidad en Fórmula 1, y no ha podido evitar sincerarse sobre la dramática situación que atraviesa Aston Martin.

No está siendo el inicio de temporada que los fans de la escudería británica y Fernando Alonso esperaban. Lo que prometía ser un ambicioso proyecto, liderado por uno de los grandes ingenieros de la historia de la Fórmula 1ha terminado en decepción absoluta y se ha traducido en un AMR26 muy poco fiable, con un motor con vibraciones y sin velocidad punta. Y lo que es peor, Newey llegó a categorizarlo como un peligro para los pilotos puesto que pueden sufrir "daños nerviosos permanentes en las manos". De hecho, Alonso se retiró en Shangái por dolores en manos y pies debido a las vibraciones.

Helmut Marko y Adrian Newey celebraron juntos muchas de las victorias de Red Bull y Max Verstappen / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En medio de todo este contexto, Helmut Marko abordó la desastrosa situación de la escudería de Silverstone y se sinceró sobre una reciente charla con Newey. "He estado en contacto con él. No está pasando por un buen momento. Hay problemas con este proyecto que no se resolverán rápidamente", decía al medio austríaco OE24.

Sin duda, los hombres fuertes de este curso son George Russell y Kimi Antonelli. Mercedes ha arrasado en el inicio de temporada. En Albert Park (Australia), George Russell se llevó la pole y la victoria. En China, se impuso en la carrera al Sprint y cedió el liderazgo de la 'pole' y la victoria del domingo a su compañero, Kimi Antonelli. Marko considera que "Mercedes está en otra liga. Y ni siquiera lo están demostrando todo...". Además, se atreve a señalar al campeón de este 2026. "Para el título, todo apunta a Russell, él tiene la experiencia", dijo al citado medio.

La nueva Fórmula 1 vive "del espectáculo de Ferrari en la salida"

El nuevo reglamento tampoco termina de ser de su agrado. "En realidad, solo vive del espectáculo de Ferrari en la salida", aseguraba el austriaco. "Si lo quitas, no pasa gran cosa. Gran parte de los adelantamientos son, en realidad, solo pasar por delante. Pero aún es pronto en la temporada, quizá mejore", apuntaba, pidiendo tiempo para ver si algo mejora.

Mientras que Mercedes y Ferrari presentan sus candidaturas a convertirse en las dos escuderías más fuertes, Red Bull y McLaren atraviesan un inicio complejo. Pero Marko a quien conoce bien es a la escudería de Milton Keynes. "Red Bull es conocido por su capacidad para recuperarse con rapidez y eficacia", confiaba Marko. "En ese sentido, todo es posible. Lo bueno es que se han cancelado las dos carreras de abril, lo que les da tiempo extra", decía el exasesor de la escudería británico, sacando algo positivo de la caída del calendario de las citas en Bahréin y Arabia Saudí tras el conflicto bélico que azota Oriente Medio.