¿Qué es el ADUO que puede salvar a Alonso y Aston Martin?

Dentro de los términos de ‘moda’ en la nueva Fórmula 1 se habla insistentemente del ADUO. ¿Qué es exactamente? ¿Y por qué puede ser la tabla de salvación para Fernando Alonso y Aston Martin tras su catastrófico inicio de temporada?.

ADUO es el acrónimo en inglés de "Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora", un mecanismo que ha puesto en marcha la FIA para evitar que en las nuevas reglas de 2026 haya un motor dominante y conseguir cierta igualdad en las prestaciones a medida que avanza el curso.

No se trata de “limitar la potencia de los mejores y dar libertad a los menos competitivos”, según Nicolas Tombazis, director técnico de la FIA, sino de permitir a los que tienen dificultades, como es el caso de Williams y Aston Martin, trabajar más para recuperar el terreno perdido.

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La idea es evaluar, tras los siete primeros GP, las prestaciones de los motores térmicos. Aquellos fabricantes que muestren un cierto déficit con respecto a sus rivales más potentes recibirían la posibilidad de gastar dinero extra, más tiempo de pruebas en banco e incluso una nueva homologación de su unidad de potencia. De hecho, tras la cancelación de los GP de Bahrein y Arabia, el ADUO podría adelantarse y llegraría tras la quinta carrera del año, a principios de mayo en Miami.