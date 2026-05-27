ADUO, el 'maná' de Alonso y Aston Martin

Tan lastimosa es la situación de Aston Martin que hasta sus rivales se apiadan del equipo de Fernando Alonso. Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, lanzó a principio de temporada un cabo al equipo de Silverstone para que no se ahogara: ”Hay un fabricante de motores que tiene un problema y tenemos que ayudarle".

"El resto de equipos están más o menos en la misma zona, así que me sorprendería y decepcionaría si se tomasen decisiones de ADUO que interfieran en el orden competitivo. El ADUO sirve como mecanismo para recuperar, no como lanzadera”, matizó Wolff. ¿Ayudar a otro equipo en Fórmula 1, ese océano plagado de tiburones que es el paddock?

El motor Honda de Aston Martin, más bien digno de otra categoría, es tan flojo que hasta se ha decidido cambiar el reglamento para que salgan a flote porque ni llegan a las revoluciones del resto y en las rectas están muy limitados. Por mero interés y egoísmo: no interesa que estén tan atrás, que se hundan, que pierdan dinero, etc.

Es más lucrativo para el producto que es la Fórmula 1 que compitan y que Alonso ofrezca espectáculo en vez de estar el último, carrera si carrera también. La FIA, de hecho, está considerando modificar el reglamento para ayudar a Honda, según publicó el fiable medio The Race. Honda podría recibir una ayuda adicional en su recuperación y se está debatiendo permitir que puedan acumular las mejoras del ADUO. Es decir, que puedan volver a entrar en el ADUO en la segunda revisión de la temporada y volver a obtener los beneficios.

¿Qué es el ADUO?

En las últimas semanas se han producido conversaciones entre los responsables de la Fórmula 1 y los fabricantes para encontrar una manera de que Honda pueda situarse en una posición mejor. Pero, ¿qué es el ADUO del que tanto se habla desde que en los test de Bahréin se destaparan las carencias del motor japonés?.

‘Additional Development and Upgrade Opportunities’ (Oportunidades adicionales de desarrollo y mejora) por sus siglas en inglés, se trata de un mecanismo para poner al día unidades de potencia rezagadas respecto a la mejor. No solo se beneficiarán Honda y Aston Martin, pero sí lo harán más que el resto.

La situación de la parrilla se iba a evaluar después de las seis primeras carreras para aplicar ahí el famoso ADUO, y luego iba a ser después de la duodécima prueba y después de la 18ª (de un calendario de 24 grandes premios).

Sin embargo, tras cancelar los Grandes Premios de Bahrein y de Arabia Saudí por la guerra, se tomó la decisión de introducirlo después del GP de Canadá y antes del GP de Mónaco, es decir, tras cinco carreras.

"Cada cinco o seis carreras se medirá el rendimiento medio de cada fabricante de unidades de potencia. Aquellos que se encuentren por debajo de un nivel determinado, dependiendo de cuánto estén por debajo, obtendrán ese beneficio que se acumulará a lo largo del año”, explicó Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA.

O sea, la primera ventana es justo ahora, tras haber corrido en Montreal. Cuanto peor es el motor, más dinero y tiempo en el banco de pruebas te llevas. Si tienes un déficit del 10% o superior, obtendrás más recursos que si tu déficit es del 2%.

Más dinero y concesiones para Aston Martin

Según en la ventana en la que te encuentres, podrás mejorar ciertos grupos de piezas de tu motor indicados en un extenso y algo confuso documento que presentó la FIA. Si tu lastre está entre el 2% y el 3,9%, ese motor dispondrá de 70 horas más de banco de pruebas y 2,5 millones para gastar. Si tu déficit se sitúa entre el 4% y el 6%, tendrás unas 110 horas extra y casi cuatro millones extra de tu límite presupuestario para gastar.

Un atraso del 8% o más te proporcionan 190 horas extra de banco de pruebas y casi siete millones más y, la categoría especial en la que podría estar Aston Martin, la que comprende al motor que tenga más de un 10% de atraso, gozará de 230 horas extra de pruebas y 16 millones extra de los cuales, siete se deben devolver entre 2028, 2029 y 2030.

No es un motor nuevo pero casi, pues se ponen todas las facilidades del mundo para igualar unidades de potencia. El ADUO sirve para igualar motores, no para ganar a nadie. Si no, los equipos no lo apoyarían tan explícitamente.

¿Y cómo se mide la potencia de cada motor?. Hablamos de Honda, Audi, Ford, Mercedes y Ferrari, los cinco fabricantes. La FIA tiene acceso a todos los datos de potencia de todos los coches y se miden con un sensor de par en el eje. Para el motor eléctrico, hay otro sensor de par y también sensores que miden la potencia eléctrica. La federación tiene acceso a los datos de telemetría de todos los equipos y muchos sensores son homologados y los da directamente la FIA.

Honda cree que el ADUO puede ser el 'maná' para salvar su temporada: "Hemos encontrado algo, tenemos una idea de cómo mejorar las prestaciones, hemos encontrado algo en lo que podemos y debemos mejorar. Vemos cosas positivas en el banco de potencia”, dicen los japoneses. Eso sí, cuándo podrán tener listo el nuevo motor es una incógnita.