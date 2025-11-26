Adrian Newey será jefe del equipo Aston Martin a partir de 2026

Aston Martin ha tomando una sorprendente decisión, nombrado a Adrian Newey como nuevo jefe del equipo de Fórmula 1 para la temporada 2026, relegando Andy Cowell, ahora en ese rol, al cargo de director de estrategia.

El rumor sobre la destitución de Cowell empezó a cobrar fuerza en Las Vegas y a partir de ahí se barajaron diversos sustitutos, entre ellos Christian Horner, al que ayer algunos aseguraron ver en la fábrica de Silverstone. Pero este miércoles el equipo ha dado a conocer que será Newey el elegido.

El ingeniero, actual director técnico ejecutivo y socio de la compañía, será también el máximo responsable del equipo de carreras tanto en la fábrica como en los circuitos. Cowell dejará de ser CEO y ‘team principal’ para convertirse en responsable de estrategia y coordinar la integración entre Aston Martin y sus socios Honda (motores en 2026), Aramco (combustible) y Valvoline (lubricante).

Esta decisión de Lawrence Stroll, propietario de la escudería, hará que Newey trabaje directamente con Fernando Alonso y Lance Stroll el próximo año. El genial diseñador había dirigido los departamentos técnicos de Williams, McLaren y Red Bull en las últimas tres décadas, pero nunca había ocupado este puesto.

Alonso se incorporó a la escudería en 2023 y logró ocho podios en una esperanzador inicio de proyecto. Sin embargo, la tendencia se invirtió y en 2024 Aston Martin se vio relegado a pelear en la zona media con Mike Krack como team principal. El luxemburgués, actualmente jefe de pista de la escudería, fue sustituido por Andy Cowell, artífice del éxito de los motores Mercedes durante la era híbrida.

Adrian Newey aceptó la propuesta de Lawrence Stroll, que le extendió un cheque en blanco. Después de liderar los éxitos de Red Bull con Vettel y Verstappen, el británico buscaba nuevos desafíos y comenzó a trabajar en Silverstone en marzo de este año, volcado en el coche de 2026, con el nuevo reglamento de la F1 y la nueva alianza con Honda.

La reestructuración

Ahora, Stroll ha querido redefinir la estructura del equipo y darle a Newey un rol principal. “Estos cambios estratégicos están diseñados para garantizar que el equipo directivo esté bien preparado para aprovechar al máximo sus fortalezas colectivas en 2026”, aseguran desde Aston Martin.

“Andy Cowell ha sido un gran líder este año. Se ha centrado en construir un equipo de primera clase y en lograr que trabajen bien juntos, además de fomentar una cultura que vuelva a poner el auto de carreras en el centro de nuestra actividad. Este cambio de liderazgo es una decisión mutua que hemos tomado en beneficio del equipo”, señala el propietario de Aston Martin F1.

“Todos esperamos seguir trabajando con él en su nuevo cargo como Director de Estrategia. También me complace que Adrian Newey asuma el cargo de director del equipo, lo que le permitirá aprovechar al máximo su experiencia creativa y técnica. Ambos cambios garantizarán que el equipo esté en la mejor posición para aprovechar al máximo sus fortalezas colectivas”, añade.

Por su parte, Cowell apunta que “tras implementar cambios estructurales muy necesarios en nuestra transición a un equipo de fábrica completo y sentar las bases para Adrian y la organización en general, es el momento oportuno para asumir un nuevo rol como director de Estrategia. En este puesto, ayudaré a optimizar la colaboración técnica entre el equipo, Honda, Aramco y Valvoline, y a garantizar la integración fluida de la nueva unidad de potencia, el combustible y el chasis del equipo”.