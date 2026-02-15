Adrian Newey tiene un plan para salvar a Alonso y a Aston Martin: "Sé cómo voy a sacaros de este lío"

Aston Martin se ha instalado en la incertidumbre. Sin brotes verdes y con problemas que se multiplican en el AMR26 desde los primeros Shakedown de Barcelona, la pretemporada de la escudería británica está siendo realmente tétrica. A pesar de los tiempos oscuros que sobrevuelan la fábrica de Silverstone, en Aston Martin confían en su líder para atravesar la tormenta. Ese héroe es Adrian Newey, quizás el más legendario guía de todos los posibles, y está dispuesto a hacer todo lo posible para llevar este barco a buen puerto.

Y es que a pesar del carrusel de malas noticias que el equipo verde ha tenido que digerir estos últimos tiempos, el ingeniero británico no pierde la esperanza. No la pierde a pesar de saber que el motor Honda está acusando en exceso de sus problemas de juventud, que el AMR26 está a cuatro segundos de cabeza de carrera o que el equipo tiene un importante retraso con respecto a sus competidores. Newey podrá ser muchas cosas, pero entre ellas destaca ser un ganador. Siempre lo ha sido. Y cuando alguien como el británico se mantiene optimista, es preciso seguirle.

Adrian Newey, en el box de Aston Martin / EP

En Aston Martin, la jerarquía de Adrian Newey no se discute bajo ningún concepto. "Adrian tiene muy claro lo que hay que hacer, su liderazgo es fuerte", apuntaba Pedro de la Rosa recientemente. Se trata prácticamente de una religión, un convencimiento total de que sus enseñanzas serán las necesarias para ser campeones en un futuro. La línea de trabajo es clara.

El liderazgo de Adrian Newey

Ser el líder de algo puede tener mucho de positivo, pero también tiene sus partes malas. Entre ellas está tener que rendir cuentas cuando algo no arranca, como es el caso del AMR26, o incluso tener que dar la cara delante de todos para levantar los ánimos. En este sentido, el reconocido periodista de 'Sky Sports' Ted Kravitz apuntó que Adrian Newey tuvo una reunión importante en las últimas horas donde mandó un claro mensaje: "Sé que esto no está funcionando ahora mismo, pero sé como voy a sacaros de este lío", espetó a sus trabajadores el británico.

"Newey ha tenido una importante reunión en la que fue extremadamente directo y positivo hacia todos", desvela el periodista desde Bahréin. Según avanza el reportero, Adrian tiene un plan que el equipo quiere seguir hasta el final por su fiel creencia en sus métodos, algo que se encargó de recordar en la mencionada reunión en Bahréin. Y es que la pretemporada no podría haber sido peor hasta ahora para Aston Martin, pero la escudería tiene todos los recursos necesarios para triunfar. Y, más importante que nada, tiene en sus filas a alguien como Adrian Newey.

El AMR26 de Aston Martin, con Alonso al volante en Bahrein / @F1

Mantener la confianza en el proyecto es clave para el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1, quien no sabe si podría estar ante su último baile en la máxima categoría esta temporada. El asturiano sí sabe que el tiempo corre en su contra y que su sueño de pelear por el tercer mundial dos décadas después depende de cómo sea capaz de evolucionar el AMR26 este año.

Es complicado saber hasta qué punto son solucionables los múltiples problemas del Aston Martin -refrigeración, fallos en la unidad de potencia, caja de cambios...-, pero la escudería tiene los recursos para triunfar y una inversión como pocos en la parrilla. Esta semana será una nueva prueba clave para el equipo, que volverá a pista del 18 al 20 de febrero en los últimos test de pretemporada en Bahréin.