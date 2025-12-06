Adrian Newey marca la 'hoja de ruta' de Aston Martin en 2026

Aston Martin se prepara para abordar la nueva era de la F1 en 2026, que marcará un propio punto de inflexión en Silverstone. Tras años compitiendo con motores y cajas de cambio Mercedes, la escudería británica se convertirá equipo oficial Honda, un cambio que transformará por completo su estructura técnica y su manera de trabajar.

La figura clave de esta transición es Adrian Newey, que se incorporó en marzo, tras casi dos décadas en Red Bull, donde construyó algunos de los coches más exitosos de la era moderna. El próximo curso el diseñador británico tendrá un doble rol como máximo responsable técnico y nuevo jefe de equipo en sustitución de Andy Cowell.

En una entrevista en el paddock de Abu Dhabi, donde se clausura la temporada este fin de semana, Newey reconoce los graves problemas de rendimiento del AMR25, un monoplaza en el que no ha trabajado: "El coche de este año ha sido una decepción para todos: ha sido complicado de pilotar y difícil de poner a punto” afirma , convencido del salto de calidad que significará la alianza con Honda.

“Al final, lo que nos mueve cada mañana es la pasión por el rendimiento del coche, en todos sus aspectos. Ahora queremos probar cosas, avanzar y trabajar con estabilidad. Ser un equipo oficial lo cambia todo”, subraya Newey.

"Nos permite trabajar muy de cerca en la integración del motor”, afirma. Y no es la única novedad: “Por primera vez en mucho tiempo, tenemos que fabricar nuestra propia caja de cambios, lo que implica crear un departamento completamente nuevo".

Sobre su salida de Red Bull Newey se sincera. "La verdad es que cuando dejé Red Bull no tenía ni idea de qué vendría después. He disfrutado muchísimo de mi carrera. Me siento muy afortunado por haber podido formar parte de este deporte. Y pensé que, si seguía trabajando, debía hacerlo siguiendo mi pasión. Eso es exactamente lo que he hecho", argumenta.

Cuenta su llegada a la fábrica de Silverstone: "Ha sido un desafío, pero he disfrutado de verdad".

Adrian Newey también entra en detalles sobre reestructuración del departamento técnico y explica por qué Andy Cowell dejó el puesto de Team Principal: "Empezó a darse cuenta de que, con las unidades de potencia tan complejas del próximo año y la integración entre Honda, Aramco y nosotros, todo debía coordinarse a la perfección. Le preocupaba que algunos detalles empezasen a perderse por el camino".

Según cuenta, este análisis llevó a Cowell a dar un paso atrás. "Andy, de manera muy generosa, decidió encargarse personalmente de esa parte", señala Newey, dejando claro que Cowell priorizó estabilizar la integración técnica antes que mantener el cargo. Él asumió la posición de jefe de equipo, aunque matiza que no supone un cambio radical: "La principal diferencia es tratar con los medios y algún detalle más, pero poco más".