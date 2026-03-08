Adrian Newey, sobre el GP de Australia: "Era sobre todo una oportunidad para aprender más sobre el AMR26"

Aston Martin se presentó en el Gran Premio de Australia, el primero de la temporada 2026 de la Fórmula 1, con pocas expectativas y muchas dudas respecto a un motor Honda que no está dando el rendimiento esperado.

La clasificación del sábado, pese a que Lance Stroll no llegó a poder participar por problemas mecánicos, supuso una brisa de esperanza para el equipo con Fernando Alonso a punto de colarse en la Q2, aunque al final no pasó el corte.

El domingo se confirmaron todos los malos presagios y ninguno de los dos AMR26 consiguió finalizar la carrera, algo que ya preveía el equipo antes de la prueba. Fernando Alonso, tras una gran salida y unos 15 vueltas en pista, fue llamado a boxes para revisar alguna anomalía en el coche. Se reincorporaba poco después, aunque la aventura duraba poco y acababa por volver al garaje, tras haber recogido algunos datos.

Una situación similar vivió su compañero, quien aguantó algo más sobre el asfalto. También tuvo que pasar un largo rato en los boxes y volver a pista a sumar rodaje, aunque con 12 vueltas perdidas respecto al líder, acabó retirándose una vez que Russell vio la bandera a cuadros.

Sin detalles

Tras la carrera, Aston Martin difundió un comunicado con unas escuestas palabras de Adrian Newey valorando la situación, sin extenderse en demasiados detalles.

“Hoy era sobre todo una oportunidad para aprender más sobre el AMR26. Los dos coches tomaron la salida y, cuando quedó claro que no podíamos competir por puntos, optamos por parar y comprobar los monoplazas”.

"Entonces, el equipo pidió a Fernando retirar el coche para conservar componentes. Los datos y el aprendizaje de este fin de semana nos ayudarán en el próximo evento", zanja la nota.

El próximo evento será dentro de siete días con el Gran Premio de China, una cita a la que, según adelantó Fernando Alonso, Aston Martin no llevará novedades ni piezas extra respecto a Australia.