Adrian Newey, el director de equipo mejor pagado de la F1: 37 millones de euros de sueldo, mucho más que Alonso

El multimillonario Lawrence Stroll ha apostado en los últimos cursos por una renovación completa en Aston Martin, desde la fábrica hasta el organigrama interno, con el objetivo de "poder luchar por los títulos", tal y como él mismo afirmó en varias ocasiones.

Entre los movimientos que realizó el canadiense, el más sonado fue el del fichaje del ingeniero estrella de la F1, Adrian Newey, después de un largo período en Red Bull.

Aunque en su día no se hicieron oficiales los números de ese contrato millonario, 'BBC' avanzó que el británico había firmado por 5 años y un valor de más de 30 millones de euros al año, incluyendo bonus y complementos, además de convertirse en accionista de la escudería. Varios meses después se han hecho públicos los sueldos de los diferentes ingenieros y jefes técnicos del paddock y se ha confirmado que Newey se encuentra entre los mejor pagados.

Adrian Newey y Lawrence Stroll / Andrew Ferraro/Aston Martin F1 Team

Según un informe publicado por el consultor Marc Limacher en BusinessBookGP, Adrian Newey percibe una retribución anual que supera, incluso en conjunto, a la de los cuatro siguientes en el escalafón de jefes y responsables técnicos de equipos grandes. Según el informe, el veterano ingeniero cobra 37 millones por año, o lo que es lo mismo, unos 96.000 euros diarios.

Un montante superior incluso al de la mayoría de pilotos, incluido el de Fernando Alonso (unos 20 millones), también en Aston Martin. Solo Max Verstappen, con 65 millones de euros, y Lewis Hamilton, con 60 por temporada, superan a Newey.

El informe especifica que el salario base no refleja el total de compensaciones, a las que se incorporan primas por resultados, premiando el rendimiento deportivo y la consecución de objetivos estratégicos.

McLaren y Mercedes, los que mejor pagan

Por debajo de Adrian Newey se encuentra Zak Brown, director general de McLaren Racing, que percibe 12 millones de euros anuales, pese a no ser Team Principal, aunque sí ejerce tareas de supervisión en McLaren IndyCar o WEC. En una misma línea salarial se encuentra otro de los hombres de Aston Martin, Enrico Cardile, director técnico de la escudería de Silverstone, cuya retribución alcanza unos 12 millones de euros.

Toto Wolff, jefe de Mercedes / Europa Press

Su sueldo sitúa por encima de los ocho millones que cobra Toto Wolff como director general y team principal de Mercedes. Cabe destacar que Wolff, más allá de su salario, percibe también los dividendos que le corresponden como accionista del equipo, ya que posse el 28% del mismo.

En el rango de Wolff, el informe de Limacher coloca a Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, y Mattia Binotto, director general de Audi, ambos con ocho millones de euros anuales.

Un escalón por debajo

En un escalón más bajo se encuentran James Vowles, jefe de Williams, con 7,5 millones; Laurent Mekies en Racing Bulls y Andrea Stella como jefe de equipo de F1 en McLaren con siete y seis millones, respectivamente.

Salarios 1.Adrian Newey (Aston Martin): 37 millones de euros 2. Zak Brown (McLaren): 12 millones de euros 3. Toto Wolff (Mercedes): 8 millones de euros 4. Fred Vasseur (Ferrari): 8 millones de euros 5. Mattia Binotto (Audi): 8 millones de euros 6. James Vowles (Williams): 7,5 millones de euros 7. Laurent Mekies (Red Bull): 7 millones de euros 8. Andrea Stella (McLaren): 6 millones de euros 9. Alain Permane (Racing Bulls): 5 millones de euros 10.Flavio Briatore (Alpine): 2,5 millones de euros 11. Ayao Komatsu (Haas): 2 millones de euros 12. Graeme Lowdon (Cadillac): 2 millones de euros 13.Steve Nielsen (Alpine): 800.000 euros

Por detrás les sigue Alain Permane (Racing Bulls) con cinco millones; y Ayao Komatsu (Haas) y Graeme Lowdon (Cadillac) con dos millones cada uno.

En el apartado de directores técnicos, Pierre Waché (Red Bull) y James Allison (Mercedes) perciben un salario igual al de algunos team principal con ocho millones cada uno. En lo que respecta a las nuevas incorporaciones del campeonato, los sueldos bajan drásticamente: James Key (Audi) percibe cerca de tres millones, mientas que Nick Chester (Cadillac) ronda los 2,1 millones de euros.