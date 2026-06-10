Las actividades gratuitas que no te puedes perder en Barcelona durante el GP de Fórmula 1

En Barcelona, las calles comienzan a oler a neumático desgastado y gasolina. La ciudad condal ya calienta motores para uno de los fines de semana más epeciales, el de Gran Premio de Fórmula 1, que se disputará como cada curso en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Pese a que la acción en pista comienza no comenzará hasta el viernes 12 de junio con los primeros entrenamientos libres, en la capital catalana ya hay una gran cantidad de actividades que, si eres fan de las cuatro ruedas, no puedes perderte.

El 'Fan Village'

La más destacada es un año más la 'Fan Village', un recinto instalado en Plaça Catalunya, en pleno corazón de Barcelona. Allí se puede encontrar todo tipo de actividades, y estará abierto desde el martes 9 de junio hasta el sábado 13, en horario de 12 a 21h. Se trata de un evento totalmente gratuito, y se puede acceder con una invitación descargada. En él se pueden encontrar exposiciones, conciertos, programas y talleres relacionados con este mundo.

Actividades del Fan Village Activaciones F1: la Fórmula 1 traerá algunas de sus propuestas más atractivas como los simuladores, un photocall en forma de podio, el Pit Stop Challenge o showcars de la categoría reina, entre otras.

la Fórmula 1 traerá algunas de sus propuestas más atractivas como los simuladores, un photocall en forma de podio, el Pit Stop Challenge o showcars de la categoría reina, entre otras. Estands y equipos presentes: El Village también contará con la presencia de equipos como Aston Martin, así como con el espacio de Santander y de Monlau.

El Village también contará con la presencia de equipos como Aston Martin, así como con el espacio de Santander y de Monlau. Kids Zone: Los más pequeños disfrutarán de actividades como las pistas de Scalextric y diversos talleres, entre los que destacan los de coches de cartulina y el pinta caras.

Los más pequeños disfrutarán de actividades como las pistas de Scalextric y diversos talleres, entre los que destacan los de coches de cartulina y el pinta caras. Música en directo: por el escenario del Village pasarán artistas como DJ Arla, The Soulful Trio, Sidral Street Brass Band, DJ Dolça, DJ Giselz, Compota de Manana, DJ Txarly Brown o Muchacho & los Sobrinos. El plato estrella será el concierto el jueves a las 20:30h de Philharmonia Orchestra de Londres, que interpretará “84 Bells of Gaudi”, compuesta en honor al arquitecto con motivo del centenario de su muerte, entre otras muchas obras, como la melodía oficial de la F1.

por el escenario del Village pasarán artistas como DJ Arla, The Soulful Trio, Sidral Street Brass Band, DJ Dolça, DJ Giselz, Compota de Manana, DJ Txarly Brown o Muchacho & los Sobrinos. El plato estrella será el concierto el jueves a las 20:30h de Philharmonia Orchestra de Londres, que interpretará “84 Bells of Gaudi”, compuesta en honor al arquitecto con motivo del centenario de su muerte, entre otras muchas obras, como la melodía oficial de la F1. Retransmisiones : para los auténticos seguidores del campeonato, el sábado 13 de junio se ofrecerá la retransmisión en directo de los ensayos cronometrados del GP de Barcelona-Catalunya.

: para los auténticos seguidores del campeonato, el sábado 13 de junio se ofrecerá la retransmisión en directo de los ensayos cronometrados del GP de Barcelona-Catalunya. Propuestas gastronómicas: dentro del Village habrá zona de bebida y comida para que los asistentes no tengan que desplazarse a ningún lado y puedan vivir una experiencia completa.

dentro del Village habrá zona de bebida y comida para que los asistentes no tengan que desplazarse a ningún lado y puedan vivir una experiencia completa. Tiendas oficiales: tanto la F1 como el Circuit, contarán con puestos de merchandising oficial para los que quieran obtener un recuerdo único del acontecimiento.

La Fan Zone de Williams

Del lunes 8 al domingo 14 de junio, la Fan Zone del Atlassian Williams F1 Team, presentada por Kraken, tendrá su propia área dedicada a los fans en el Carrer dels Boters número 4. Se trata de una actividad de entrada gratuita y en ella, los seguidores de la fábrica de Grove, tendrán la oportunidad de ver al director de equipo, James Vowles, así como un meet&great con Carlos Sainz.

Se podrá ver una replica del FW48 y podrán disfrutar de exposiciones, simuladores y merchandising. La entrada a la Fan Zone es gratuita y el acceso está disponible exclusivamente para los aficionados que hayan descargado y se hayan registrado en la aplicación de Williams.

Activdades en el Atelier Alpine

Alpine ha diseñado la Alpine Race Week, pensada para todos los fans del Gran Circo. La gran mayoría de actividades se llevarán a cabo en el Atelier Alpine de Barcelona (Carrer de la Diputació, 303) espera a los aficionados de la F1. Durante cuatro días (desde el jueves 11 y hasta el domingo 14 de junio), la Alpine Race Week ofrece competir en simuladores de Fórmula 1 de última generación, o el visionado en directo de entrenamientos, clasificaciones y la carrera.

El jueves 11 de junio, de 10:00 a 16:00 horas, la afición podrá disfrutar de uno de los momentos más destacados: el Alpine A526 de Pierre Gasly y Franco Colapinto recorrerá algunas de las calles de la Ciudad Condal (Carrer de Valencia, Diagonal, Vía Augusta, Paseo de Colón, Paralel, Plaza España o Gran Vía) en una vitrina transparente, escoltado por los Alpine A290 y A390. Precisamente, estos modelos también estarán a disposición de los fans para poder probarlos, solo tienen que registrarse en la web de la Alpine Week. Habrá otras actividades como talleres de belleza o de entrenamiento.

Pit Lane Walk

Durante la jornada del jueves, comenzarán las actividades en el Circuit. La más esperada por los fans es el la tradicional visita al Pit Lane, que permite ver de cerca los garajes del 'Gran Circo' y conocer a algunos de los mejores pilotos del mundo. Será a partir de las 15:45 y solamente podrán acceder aquellos que ya hayan sacado sus entradas... que ya están agotadas, puesto que tenían aforo limitado.