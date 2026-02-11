Aceleración brutal: "Son los F1 más potentes de todos los tiempos"

Poco a poco pilotos, equipos y aficionados van empezando a descubrir los secretos de la nueva Fórmula 1. El cambio de reglamento en 2026, uno de los más radicales que ha abordado jamás este deporte, afecta a muchos aspectos de los nuevos monoplazas y también a su comportamiento en pista.

Cumplidos los primeros test en Barcelona y ahora que entramos en la segunda tanda de ensayos en Bahrein, una de las cosas que más ha sorprendido a los protagonistas del 'gran circo' es la aceleración en recta. Y eso ocurre porque los monoplazas actuales son más ligeros, más estrechos y triplican la potencia eléctrica de sus predecesores de la era de efecto suelo.

"Nunca pensé que podría alcanzar los 350 km/h tan rápido. Es algo que nunca había sentido en la Fórmula 1 ni en ningún otro coche", aseguró Esteban Ocon tras los ensayos en Montmeló.

Sin duda, el aumento de potencia eléctrica ha incidido en que los coches alcancen más rápidamente la punta de velocidad. "Tuvimos un despliegue de energía completo en la recta y llegué a unos 355 antes de la primera curva en Barcelona. El frenado fue completamente diferente. La forma en que aumenta la velocidad es una locura. El coche más potente de todos los tiempos, con la mayor potencia instantánea", insistió Ocon

Kimi Antonelli también valoró positivamente este aspecto tras bajarse de su Mercedes W17, aunque con un matiz: “Obviamente no dura toda la recta, pero aun así es muy agradable de conducir", comentó el italiano en referencia a que no pueden sacrificar toda la batería en una recta. De poder hacerlo, Toto Wolff llegó a decir que alcanzarían los 400 km/h.

"El nuevo coche siente más poderoso", explicó el campeón Lando Norris, que no se atrevió a ir tan lejos en su pronóstico: "Cuando no tienes agarre limitado y vas en tercera, cuarta o quinta marcha, si usas toda la batería y la dejas funcionar, alcanzarías los 380 km/h. El coche podría dar mucho más, pero la batería se agotaría".

Esa potencia extra de los nuevos coches implica también una mayor exigencia física, como detalló Norris: "Para el cuello, lo importante no es el paso por curva, sino la aceleración. El primer día, las fuerzas G hacia adelante fueron una sorpresa. Se siente un salto en aceleración y fuerza para el cuerpo", reveló.

Y aún otro punto al que prestar atención: aumenta claramente el riesgo en caso de accidente: "Chocar a 360-370 km/h va a ser bastante loco. Va a haber muy poca carga aerodinámica en las rectasy quzá te sientas como si simplemente estuvieras volando por el aire. Imagina una carrera en la que empieza a llover, vas con neumáticos slicks y a 400 km/h en un circuito urbano, tipo Jeddah..."