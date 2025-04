La acción polémica que decidió el GP de Arabia: "No se nos permite expresar nuestras opiniones..."

La victoria de Oscar Piastri en Arabia Saudí no se podría haber entendido sin la sanción de cinco segundos a Max Verstappen al inicio de la carrera. El neerlandés partía desde la pole en Jeddah, aunque el australiano salió mejor y se colocó por delante de Verstappen en la curva 1.

El tetracampeón adelantó por fuera de la chicane a Piastri y fue penalizado con cinco segundos que tuvo que cumplir en su siguiente parada a boxes. La decisión de la FIA le costó la victoria a Max; Piastri gestionó su ventaja desde entonces y poco más pudo hacer Verstappen para pelear una primera posición casi imposible desde entonces.

La indignación de Max Verstappen fue evidente; el neerlandés se quejó en repetidas ocasiones por radio a su equipo mientras veía como la victoria se le escapaba por momentos. El neerlandés suficiente tuvo con pelear la pole position el sábado con un coche inferior al McLaren, así que partir con cinco segundos de desventaja tras su primera parada a boxes acabó por sepultar sus opciones de victoria.

Sus protestas siguieron tras la carrera en Jeddah, aunque fueron como siempre a su manera: "Es lo que es. Es mejor que no hablemos de ello, porque no se nos permite expresar nuestras opiniones al respecto", expresó indignado el tetracampeón. Max se mostró comedido en las celebraciones en el podio, sin hacer excesivos alardes de alegría por su segunda posición.

En la otra cara de la moneda, Oscar Piastri -un hombre de mostrar pocas emociones- explicó su versión del incidente: "Una vez me metí por el interior, no tenía intención de salir de la primera curva en segunda posición, así que lo di todo. Obviamente, los comisarios tuvieron que intervenir, pero pensaba que estaba yo delante", dijo Piastri después de la carrera. "Al final ha sido lo que me ha hecho ganar la carrera, así que estoy muy, muy contento por todo el trabajo que hemos hecho en las salidas. Eso es lo que nos ha hecho ganar hoy. Ha sido una carrera muy, muy dura. Estoy muy contento de haber ganado y sí, marqué la diferencia en la salida, haciendo valer mi posición en la primera curva: eso fue suficiente". Un incidente que costó la carrera a Verstappen y que permite a Piastri asaltar el liderato del Mundial.