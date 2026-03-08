Fórmula 1
El accidente de Piastri que le deja fuera antes de empezar en Melbourne
Decepción mayúscula entre la afición local cuando el piloto australiano se ha estrellado en una vuelta de instalación, destrozando su McLaren
El GP de Australia ha comenzado con un golpe para el héroe local Oscar Piastri, que ha sufrido un accidente durante una de las vueltas de instalación previas, ha destrozado su McLaren y no podrá tomar la salida en la carrera, pese a haber conseguido el sábado la quinta posición en la parrilla.
El incidente se ha producido pocos minutos antes del inicio oficial de la prueba en el circuito de Albert Park. Mientras los pilotos realizaban las vueltas destinadas a comprobar el estado del monoplaza y la temperatura de los neumáticos, Piastri ha perdido el control de su coche a la salida de la curva 4 y ha terminado impactando contra el muro.
El golpe ha provocado daños en el monoplaza y el equipo de Woking ha descartado cualquier posibilidad de reparación a tiempo para la salida.
