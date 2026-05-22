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FÓRMULA 1

¡ Accidente de Fernando Alonso en Canadá !

El asturiano, que estaba haciendo tiempos para pasar a la SQ2 en la qualy sprint, se ha ido contra el muro en Montreal, por fortuna sin consecuencias (Vídeo)

Alonso, en el muro

Alonso, en el muro / DAZN

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Fernando Alonso se ha quedado sin frenada en la entrada a la curva 3, ha bloqueado y ha acabado estrellando su Aston Martin contra en el muro en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El piloto asturiano ha pedido disculpas al equipo por el error y ha dejado claro que estaba en perfectas condiciones, sin consecuencias.

Alonso estaba haciendo una buena clasificación, en cronos más rápidos que los Audi, Haas, Alpine y una vuelta que le ha dejado 14º (1:15.7) provisional, clasificado para la SQ2, aunque tras no poder tomar la salida, se ha tenido que conformar con la 16ª posición la parrilla de cara a la carrera de este sábado, en todo caso su mejor posición en qualy este año.

"Se me bloquearon las ruedas delanteras y aquí en Canadá no hay espacio para esquivar nada. Demasiado al límite", declaró Alonso a Sky Sports. "Estamos un poco por detrás en cuanto al ritmo, así que estábamos presionando para lograr siete u ocho puestos más de lo que deberíamos".

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Después, en declaraciones a la web de la F1, ha añadido "es una pena, porque íbamos empujando al límite ya desde la FP1 y también en la clasificación. Bloqueé delante y cuando eso ocurre eres un pasajero, no hay espacio para evitar nada aquí en Canadá y acabas estrellándot, es lo bonito y también lo malo de este circuito. Pero íbamos empujando al límite y estas cosas pueden pasar. A ver si mañana podemos recuperar".

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