Abren una investigación contra la Liberty Media por rechazar a Andretti

Nuevo capítulo en la guerra entre Andretti y la Fórmula 1. Después de que la máxima categoría del automovilismo le negase la entrada como undécimo equipo de la parrilla, el expiloto optó por llevar el caso al Congreso de los Estados Unidos, y, tan solo unos meses después, el Departamento de Justicia ha abierto una investigación antimonopolio contra los dueños del ‘Gran Circo’.

Lo cierto es que la solicitud de Andretti para entrar a la Fórmula 1 ha pasado por varias fases, pues, si bien en un inicio la FIA aceptó la candidatura, esta fue finalmente rechazada por la FOM, principal empresa operativa de la Fórmula 1. Como motivos de esta desestimación se destacaron, por un lado, la duda sobre el valor que el equipo podía aportar a la F1 y, por otro, la preocupación sobre las posibles pérdidas de ingresos y valor que podría ocasionar a otros equipos.

Sin embargo, Andretti ya anunció que no iba a quedarse de brazos cruzados ante la negativa, por lo que decidió reportar el caso al poder legislativo de Estados Unidos. Coincidiendo con el GP de Las Vegas, un grupo de senadores envió una carta a Liberty Media donde se pedían explicaciones sobre el tema, y, unos meses después, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha decidido tomar cartas en el asunto al comunicar la apertura de una investigación ‘antitrust’ contra los dueños de la Fórmula 1.

Así lo confirmó el propio Greg Maffei, presidente y consejero de Liberty Media, en una videollamada con los medios de comunicación. "Hay una investigación del Departamento de Justicia, y tenemos la intención de cooperar plenamente con esa investigación, incluyendo cualquier solicitud con información relacionada. Creemos que nuestra determinación cumplía con todas las leyes antimonopolio que se podían aplicar en Estados Unidos, y hemos detallado los fundamentos de la decisión con respecto a Andretti", expuso el máximo responsable de la Fórmula 1.

La Fórmula 1, aparentemente 'a favor'

No obstante, Maffei también quiso recalcar que la Fórmula 1 no tendría ningún inconveniente para que Andretti pudiese entrar a formar parte del ‘Gran Circo’ como undécima escudería: "No estamos en contra de la idea de que cualquier ampliación sea incorrecta. Existe una metodología para la ampliación que requiere la aprobación de la FIA y la F1, y ambos grupos tienen que comprobar que se cumplen los criterios", explicó.

"Estamos abiertos a que nuevos participantes presenten solicitudes y potencialmente sean aprobados si cumplen esos requisitos. Esta investigación responde a la denuncia pública que hizo Mario Andretti ante el Capitolio por la injusta decisión", sentenció el presidente y CEO de Liberty Media.