El abrazo de Honda y Aston Martin para rescatar a Alonso

Llega el momento de dar la cara. Es domingo por la tarde, tus dos coches han abandonado en el ecuador de la carrera y ya no sabes ni qué cara poner. El abrasador sol deja de azotar el paddock de Monza y los capos de Aston Martin y Honda terminan de enfrentarse a la prensa en una esquina de la planta baja del motorhome del equipo, con Sport presente. Mike Krack y Shintaro Orihara sortean la rueda de preguntas con habilidad, cintura y maestría y, cuando algunos periodistas comienzan a abandonar el lugar, se funden en un abrazo.

Sea de cara a la galería o no, ambos lo necesitaban. Venían de sonreír en Hungría y en Zandvoort, con una gran mejora y puntos tras haber cambiado el coche por completo. Pero Monza, un trazado dependiente de motor, los ha puesto en su sitio y los ha hundido, momentáneamente. Este fin de semana, directamente, no han podido competir. El chasis funciona: los pilotos lo siguen alabando y el AMR26 volaba en la zona de Ascari… pero la unidad de potencia, a pesar de haber introducido contramedidas, sigue rezagada.

Al menos, parece que la manejabilidad del monoplaza ha mejorado, afirma Krack: "El coche es más predecible y el piloto encuentra el límite más fácil”. Honda ha tenido uno de esos fines de semana largos, casi eternos, donde echas infinidad de horas y las cosas no salen. Dan ganas, cuando uno se cruza a un conocido con el que se tiene cierta confianza, o directamente amigo, de la firma japonesa, darle un abrazo para reconfortarlo. Un abrazo breve porque siempre te dicen que se tienen que ir a trabajar rápido para arreglar el desaguisado.

La tarde-noche del sábado fue larga en el garaje de Alonso. Fueron los únicos que rompieron el toque de queda que hay a las 19h y que obliga a tapar los coches para dejar de trabajar en ellos. Este medio estuvo presente en el pitlane a esas horas y confirmó que Honda estuvo trabajando en la unidad de potencia del español hasta pasadas las 22h de la noche. Realizaron cambios en centralita y batería, entre otras partes, porque en la qualy no había podido arrancar para hacer un segundo intento.

“Mañana nos toca venir pronto para seguir”, reveló una fuente de Honda. Se refería al domingo, donde los trabajos en el box del bicampeón fueron intensos para que al final su coche durara apenas media carrera. Monza, para olvidar. Este año parece estar tirado a la basura y los circuitos con largas rectas como Las Vegas o Bakú serán una pesadilla peor que Italia, dijo Alonso.

Los japoneses, no obstante, creen que el año que viene será otra historia, dijo Orihara “Basándonos en nuestra hoja de ruta, daremos un gran paso de cara a la primera carrera. Es difícil decir si conseguiremos recuperar toda la diferencia para entonces, pero trabajamos para ello”. Por lo menos contarán con más personal y con la lección de este año aprendida. Mientras, a trabajar, esperar y darles abrazos.