El abandono más cruel de Alonso llegó en Barcelona: "Estar cerca de la gente ha sido lo mejor del fin de semana"

Hasta aquí. Fernando Alonso escribió este domingo el que seguramente será su último episodio como piloto de Fórmula 1 en Barcelona. Después de toda una vida dando vueltas por el Circuit, el asturiano abandonó en la carrera del domingo después del enésimo problema de su AMR26.

Era algo que se esperaba dentro del equipo verde, que finalmente acusó la retirada de ambos pilotos antes de terminar la carrera. Desastre para Aston Martin, pero más todavía para un Fernando Alonso que ya ha avisado que seguramente será su última vez en Barcelona, que volverá al calendario de F1 en 2028.

Esta vez, unos problemas en la batería del monoplaza fueron los causantes del nuevo abandono de Fernando Alonso esta temporada: "En radio me han avisado que tenía que parar y salir del coche. Aparentemente, era un problema de batería", ha confesado tras la carrera. "Estamos sufriendo en rendimiento, pero también en fiabilidad, todavía no somos del todo fiables. Estamos encarando muchos problemas", apunta.

Así vivió Fernando Alonso las horas previas al GP de Barcelona / Agencias

A pesar del desastre en pista, el asturiano pudo sentir de cerca el calor de un público entregado: "Estar con la gente ha sido la mejor parte del fin de semana", agradece. "Como ya sabía, los aficionados han estado increíbles todo el rato. Un sentimiento muy emocionante, quizás la última vez en Barcelona. No hemos podido devolverles todo el apoyo en resultados, pero con suerte la segunda parte de la temporada la situación mejorará".

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Son momentos difíciles para Aston Martin, que está anclado en la parte final de la parrilla y se espera a la segunda mitad de la temporada para mejorar su coche: "Necesitamos mantenernos unidos. El punto en Mónaco, hoy tampoco hemos abandonado cuando hemos salido desde el pitlane... estábamos preparados para aprovechar cualquier oportunidad hasta el final, con Safety Cars o lo que fuese", apunta. "Tenemos esperanzas con la segunda mitad del año, de que podamos ser más competitivos. Seguiremos trabajando, pero necesitamos ver los resultados para que el coche sea más rápido", finalizó.