5 datos que debes saber sobre el GP de Mónaco, la carrera más icónica de la Fórmula 1

La Fórmula 1 se encuentra a las puertas del sexto fin de semana de carreras del curso... y qué fin de semana. La parrilla aterrizará en las estrechas calles de Montecarlo para la cita más histórica, el Gran Premio de Mónaco. Se trata de la 83ª edición de la mítica carrera, que se disputa desde 1950... aunque la primera carrera en las calles del Principado se llevó a cabo en 1929.

Kimi Antonelli se personificará a la cita como líder del mundial, con 131 puntos, 43 por delante de su compañero de box, George Russell. El italiano ha puesto la directa hacia su primer título mundial y acumula ya cuatro victorias este curso, de las cinco que se han disputado hasta el momento. Un brutal estado de forma que espera conservar para llevarse aquella victoria que todo piloto de monoplazas ansía: la de Mónaco.

Lando Norris ganó en Mónaco en 2025 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Dejando de lado la actualidad deportiva, son varios los datos que debe saber todo aficionado que planee seguir el fin de semana de carreras en el Principado. Tanto históricos, como cursiosos. Hacemos un recopilatorio de algunos de ellos.

Mucho lujo... y alquiler de balcones

Es habitual ver como centenares de yates llegan al puerto de Montecarlo para hacerse con un buen sitio para poder seguir la carrera desde la cubierta de un lujoso barco. En ellos suelen encontrarse rostros reconocidos del mundo del cine, deporte, política, música... quienes disfrutan de auténticas fiestas a bordo mientras se llevan a cabo las carreras.

Por otro lado, están las 'tribunas' permamentes. Alrededor de 175 mil personas suelen alquilar los balcones que dan al circuito para ver el Gran Premio de Mónaco. Un fin de semana que sirve de negocio para los lugareños, quienes permiten a los fans pagar por ver las carreras desde sus casas.

La carrera más corta del curso

Uno de los datos más llamativos es que la cita anual en Montecarlo no cumple con una de las reglas esenciales: cumplir los 305 kilómetros de distancia. Los 22 pilotos de la parrilla completarán 260 kilómetros, 45 menos de lo que deberían hacer, como mínimo, de normal.

Con 3.337 metros de recorrido por las calles de la ciudad, es contrariamente la cita que más giros completa, con un total de 78.

El GP de Mónaco, caracterizado por sus estrechas calles / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La clasificación, el momento más importante

En la Fórmula 1 actual, la clasificación ya es una parte esencial del fin de semana de forma habitual. Pero en un trazado con tan pocos puntos de adelantamiento, entre calles estrechas, curvas cerradas y túneles, resulta vital salir desde las posiciones delanteras. No importa tanto la carrera del domingo como las sesiones clasificatorias.

Y un claro ejemplo de ello es que, durante la carrera del pasado curso, que se llevó Lando Norris con McLaren, hubo un total de cuatro adelantamientos. Y es que precipitarse a un ataque puede desencadenar un error con un alto precio... y nunca mejor dicho.

El GP de Mónaco forma parte de la 'Triple Corona'

Fue hace menos de dos semanas cuando se disputaron las 500 Millas de Indianápolis, una de las tres citas que conforman la 'Triple Corona' del automovilismo, y en la que el sueco Felix Rosenqvist se alzó como vencedor. Y en las próximas semanas, se disputarán las dos citas que faltan para completar el triplete. La segunda es, como puede intuir a estas alturas todo lector, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. La tecera, las 24 Horas de Le Mans, que coincidirán este curso con el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Alonso, durante la última edición del GP de Mónaco / Zak Mauger/ Aston Martin F1 Team

A lo largo de la historia, solo ha habido un piloto capaz de llevarse la victoria en las tres citas: Graham Hill.

Los pilotos con más victorias... y los que han ganado en la parrilla actual

Precisamente, el británico es el segundo piloto que más victorias ostenta en el trazado monegasco (1963-1965, 1968, 1969). La leyenda del 'Gran Circo' ganó hasta en cinco ocasiones antes de ser superado por Ayrton Senna en 1993 (1987, 1989-1993), al lograr la sexta victoria. En el tercer lugar se encuentra nada más y nada menos que Michael Schumacher, quien también se hizo con cinco victorias (1994, 1995, 1997, 1999, 2001). Alain Prost, otra leyenda, ostenta cuatro victorias (1984-1986, 1988).

En la parrilla actual, solo saben lo que es ganar en el mítico trazado Fernando Alonso (2006 y 2007), Lewis Hamilton (2008, 2016 y 2019), Max Verstappen (2021 y 2023), Checo Pérez (2022), Charles Leclerc (2024) y Lando Norris (2025).