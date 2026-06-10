5 datos curiosos que debes saber del GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1

Sin apenas tiempo de reacción, la parrilla de Fórmula 1 se olvida ya del fin de semana en las estrechas calles de Montecarlo (Mónaco) y pone rumbo al Circuit de Barcelona-Catalunya, una de las citas más emblemáticas del calendario y que afronta su última cita hasta 2028, tras anunciarse su renovación pero con alternancia de dos años hasta 2032. Y hay varias cosas que todo fan del mundo de las cuatro ruedas debe tener presente sobre esta cita.

Primera vez del Gran Premio de Barcelona-Catalunya... con este nombre

Será la primera vez que Montmeló acoja la cita bajo el nombre de Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Hasta el momento, siempre había sido el Gran Premio de España. No obstante, el aterrizaje del circuito urbano de Madring (Madrid) en el calendario ha traspasado el nombre a aquella cita (11-13 de setiembre). Sea como sea, el Circuit, de 4.657 metros y 14 curvas, es un viejo amigo del 'Gran Circo' y uno de los más emblemáticos, puesto que acoge una de sus carreras por 36ª vez, empatando el 10º registro de un mismo trazado en la historia de la competición que tiene Suzuka (36).

El reinado de Lewis Hamilton

El piloto británico, siete veces campeón del mundo, se encuentra en una buena racha con Ferrari. Tras un primer curso especialmente complejo con la Scudería de Maranello, ya acumula un total de tres podios esta temporada (China, Canadá y Mónaco). De hecho, dos de ellos han sido en las últimas dos citas. Se siente en un gran momento Lewis, quien tiene la oportunidad de romper un récord este fin de semana.

Lewis Hamilton en el podio del GP de Mónaco de Fórmula 1 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El mítico dorsal '44' no conoce la victoria desde el Gran Premio de Bélgica de 2024, pero de casa de ganar en Montmeló, se convertiría en el piloto que más triunfos acumula en el trazado. Actualmente, acumula 6 igualado con Michael Schumacher. También puede arrebatarle el número de más podios al alemán, puesto que ambos han estado en el cajón hasta en 12 ocasiones.

La clasificación vuelve a ser importante

Históricamente, Montmeló es un trazado donde adelantar con un Fórmula 1 termina siendo complicado, debido a la alta carga aerodinámica exigida en las curvas rápidas del trazado. Como puntos destacados en el pasado, se encuentran la curva 1, la Repsol (curva 4) o la de La Caixa (curva 10, en la zona de l'Estadi). No obstante, habrá que ver cómo se comporta esta nueva generación de monoplazas con la introducción de la aerodinámica activa y la reducción del uso del efecto suelo.

Alonso ganó con Ferrari en 2013 partiendo desde la 5ª posición en parrilla / Andreu Dalmau / EFE

Por eso, en el pasado la clasificación en las posiciones delanteras de la parilla es prácticamente esencial. De las 35 carreras disputadas en Montmeló, solo en tres ganó un piloto que no comenzó la carrera dentro de las dos primeras posiciones de la parrilla, con Max Verstappen siendo 4º en 2016, Fernando Alonso desde la 5ª en 2013 y Michael Schumacher desde la 3ª en 1996. En resúmen, auténticos fuera de serie.

Otro dato destacado es que el poleman ha ganado en 25 de las 35 ocasiones que se ha disputado una carrera de Fórmula 1 en el Circuit de Catalunya.

El centenario de McLaren

La escudería 'papaya' va a disputar, en Barcelona, su gran premio número 1000 en la Fórmula 1. Es la segunda escudería que alcanza esta cifra en la historia de la competición tras Ferrari, que cumple 1129 en el trazado catalán. Un dato que juega a favor de los de Woking es que un piloto de la escudería británica se ha llevado la 'pole position' en las dos últimas carreras disputadas en el Circuit. De encadenar tres seguidas, sería la primera vez en la historia que lo logran en Barcelona.

Trazado 'talismán' para la mala suerte de Sainz

Como dato curioso, Carlos Sainz ha sufrido 43 abandonos en su trayectoria en la Fórmula 1. Desde su primer abandono en Baréin en el año 2015, solo Fernando Alonso ha sumado más en la competición, con un total de 48. Además, el '55' de la parrilla nunca ha abandonado en un Gran Premio disputado en España... por lo que su objetivo, sin duda, será continuar con esta buena inercia.