30 años de China 2006: así fue la última victoria de Michael Schumacher en Fórmula 1

Pasa el tiempo pero las leyendas perduran. Y una de ellas, sin lugar a duda, es Michael Schumacher. Este fin de semana, la Fórmula 1 aterriza en el Circuito Internacional de Shanghái para disputar el Gran Premio de China, la segunda cita del calendario de 2026 de Fórmula 1. El debate se centra en las críticas al nuevo reglamento de 2026, pero pocos recuerdan que el trazado, de 5.451 kilómetros, guarda en él un recuerdo imborrable: la última victoria de 'El Káiser' en 'El Gran Circo'.

Reducir lo que ha significado la figura de Schumacher en la Fórmula 1 a la increíble suma de 91 victorias, 68 poles, 77 vueltas rápidas, 155 podios parece hasta injusto. También a los siete títulos mundiales. Y eso que nadie acumula tantos como él... a excepción de Lewis Hamilton. Y es que el alemán ya era una auténtica leyenda por su forma de fascinar en pista.

Michael Schumacher, de Ferrari, celebra su victoria al finalizar el Gran Premio de China de 2006 / EFE

Rondaba el año 2006 y China era uno de los últimos GP de la temporada, concretamente el antepenúltimo (a diferencia de este curso, que es el segundo). El alemán se jugaba el título mundial con Fernando Alonso, por lo que el ambiente era de máxima tensión en Ferrari y en Renault, escudería para la que pilotaba el asturiano.

Aterrizaba el alemán a dos puntos de desventaja frente al español, que hizo una buena clasificación para lograr partir desde la 'pole position' tras marcar un registro de 1:44.360. No parecía la situación más idónea para su máximo rival, puesto que Michael clasificó sexto al volante de su 248 F1. Pero si en algo destacaba 'El Káiser' era en su talento y su astucia en pista, y con él la última palabra nunca estaba dicha.

Michael Schumacher al cruzar línea de meta en China / EFE

Aquel 1 de octubre de 2006 Schumacher aguantó sexto en condiciones de neumáticos intermedios. En la séptima vuelta de los 56 giros programados, adelantó a Rubens Barrichello (Honda) y al cabo de unas vueltas haría lo mismo con el otro piloto de la escudería nipona, Jenson Button. Sin embargo, parecía que sus esfuerzos por remontar eran en vano, puesto que Alonso abría hueco vuelta tras vuelta y llegó a tener una distancia de 20 segundos respecto a su compañero de box, Giancarlo Fisichella. Pero tras un paso por boxes del español, en el giro 30 el alemán terminó pasándole.

La determinación de 'El Káiser' y la buena estrategia de Ferrari terminaron dando sus frutos, y a ello se le sumó el error de Fisichella en la curva 1 a quince vueltas del final, tras un inteior del alemán. Finalmente, el italiano no solo perdería la posición con el piloto de la escudería italiana, sino también con un Alonso que volvió a protagonizar una de sus 'masterclass' de pilotaje en busca de aprovechar cualquier error que pudiese cometer 'Schumi'. Pero este nunca llegó.

Lo que sí llegó fue la última victoria de Michael en 'El Gran Circo'. La 91. Y fue en aquel GP de China de 2006. Una victoria que cumple 30 años a finales de este 2026 y que será recordada por todo aquel amante incondicional de las carreras.