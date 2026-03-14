Los 25 pilotos más jóvenes en lograr una pole en la historia de la F1

La clasificación del Gran Premio de China ha dejado un dato para la historia, ya que Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se ha convertido en el piloto más jóven de la historia en conseguir una pole positición en Fórmula 1.

El italiano, que ya firmó un récord de precocidad la temporada pasada cuando se anotó la pole sprint del GP de Miami, ha logrado una gesta de proporciones mayúsculas, si tenemos en cuenta que hasta hoy, el piloto que encabezaba el ránking era Sebastian Vettel, con casi dos años más. El alemán se hizo con ese honor en el GP de Italia 2008, con 21 años, 2 meses y 11 días.

Precisamente, Vettel, entonces piloto de Toro Rosso (actual Racing Bulls), batió un récord que pertenecía a Fernando Alonso, con 21 años, 7 meses y 23 días, desde Malasia 2003. Once temporadas después, la pole de Charles Leclerc en Bahrein 2019 le aupó al segundo puesto de esta clasificación de jóvenes, superando también la marca de Alonso con Renault.

El top cinco lo completa Max Verstappen, que sumó su primera pole en Fórmula 1 en Hungría 2019, con 21 años, 10 meses y 5 días.

Los 25 pilotos más jóvenes en lograr una pole en F1

1. Kimi Antonelli 19 años, 6 meses y 18 días GP de China 2026

2. Sebastian Vettel 21 años, 2 meses y 11 días GP de Italia 2008

3. Charles Leclerc 21 años, 5 meses y 15 días GP de Bahrein 2019

4. Fernando Alonso 21 años, 7 meses y 23 días GP de Malasia 2003

5. Max Verstappen 21 años, 10 meses y 5 días GP de Hungría 2019

6. Lando Norris 21 años, 10 meses y 13 días GP de Rusia 2021

7. Lance Stroll 22 años y 17 días GP de Turquía 2020

8. Rubens Barrichello 22 años, 3 meses y 5 días GP de Bélgica 1994

9. Lewis Hamilton 22 años, 5 meses y 3 días GP de Canadá 2007

10. Andrea de Cesaris 22 años, 10 meses y 4 días GP de EEUU Oeste 1982

11. Nico Hulkenberg 23 años, 2 meses y 19 días GP de Brasil 2010

12. Robert Kubica 23 años, 3 meses y 30 días GP de Bahrein 2008

13. Jacky Ickx 23 años, 7 meses y 3 días GP de Alemania 1968

14. Kimi Raikkonen 23 años, 8 meses y 12 días GP de Europa 2003

15. David Coulthard 24 años y 13 días GP de Argentina 1995

16. Jenson Button 24 años, 3 meses y 6 días GP de San Marino 2004

17. George Russell 24 años, 5 meses y 16 días GP de Hungría 2022

18. Eugenio Castellotti 24 años, 7 meses y 26 días GP de Bélgica 1955

19. Chris Amon 24 meses, 9 meses y 22 días GP de España 1968

20. Jacques Villeneuve 24 años, 11 meses y 1 día GP de Australia 1996

21. Ayrton Senna 25 años y 1 mes GP de Portugal 1985

22. Niki Lauda 25 años, 1 mes y 8 días GP de Sudáfrica 1974

23. Felipe Massa 25 años, 4 meses y 2 días GP de Turquía 2006

24. Michael Schumacher 25 años, 4 meses y 12 días GP de Mónaco 1994

25. Emerson Fittipaldi 25 años, 5 meses y 2 días GP de Mónaco 1972