El 24-0 de Alonso que pone en evidencia a Stroll: "No debería estar en la F1"

No hay mejor indicador para un piloto de su rendimiento en Fórmula 1 que comparar sus tiempos con los de su compañero de equipo. Es algo que casi nunca falla; cuando los monoplazas tienen las mismas prestaciones, solamente el piloto más rápido es capaz de exprimir todo el potencial del coche. Y en Aston Martin, esa realidad se vive día a día con Fernando Alonso y Lance Stroll.

Asturiano y canadiense han sido esta temporada más bien polos opuestos en lo que sacar velocidad a su monoplaza se refiere. Especialmente en los sábados, en la qualy. Y no es un decir, sino más bien un hecho inapelable; de las veinticuatro citas del calendario de esta temporada, Fernando Alonso ha terminado por encima de su compañero de equipo en todas las clasificaciones del curso. Se trata de algo que ya vivieron en sus carnes Vandoorne (2018) o Piquet (2008), ese rosco que tanto desmoraliza a un compañero de equipo y que esta temporada le ha tocado sufrir a Lance Stroll.

¿Situación insostenible?

La situación ha llegado a un punto en la que muchos se preguntan si es sostenible aguantar a un piloto incapaz de ganar al otro piloto del equipo en todo el año. Uno de los más críticos ha vuelto a ser Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1, que ha puesto en el punto de mira al canadiense por su rendimiento esta temporada.

Fernando Alonso, junto a Lance Stroll / ALI HAIDER / EFE

"Estrictamente hablando, esto ya no es sostenible", se ha sincerado el alemán. "Tengo curiosidad por ver qué pasa ahí, porque sinceramente Lawrence Stroll tampoco puede cerrar los ojos ante el tema. En mi opinión, Lance Stroll no debería seguir en la F1", sentenció Schumacher, que se suma a una ola de críticos que no entienden cómo el canadiense tiene todavía un asiento asegurado en la categoría reina.

"El rendimiento en la clasificación es cero frente al infinito", ha continuado Ralf. "Sé que Aston Martin es muy sensible al respecto, pero es simple: sí, es un desastre. En alguna que otra carrera puede destacar, pero si es constantemente más lento que Fernando Alonso, que sin duda es un talento excepcional, pero que ya está al final de su carrera, quizá debería quitarse las gafas de color de rosa y afrontar la realidad", ha finalizado Schumacher.

Lo cierto es que la situación parece tener difícil solución; Lawrence Stroll no está por la labor de relevar a su hijo dentro del equipo y ni siquiera los pobres resultados del canadiense parecen alterar su manera de ver la situación. El dúo formado con Fernando Alonso seguirá, como mínimo, hasta 2026, temporada que puede ser la última para el asturiano en la Fórmula 1. En este sentido, la posibilidad de un cambio en los asientos de Aston Martin vendría en todo caso por la vía del bicampeón, que espera tener una última oportunidad de conquistar su tercera corona con el cambio de reglamentación y la llegada de Adrian Newey al equipo la próxima temporada.