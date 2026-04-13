Los 12 récords más extraños de la F1

La historia de la Fórmula 1 está marcada por grandes momentos de máxima emoción, pero también por situaciones sorprendentes. Ahora, el portal oficial del campeonato ha querido repasar algunos de ellos y desgranar al detalle los doce récords más extraños que ha dado este deporte a lo largo de sus más de 75 años de existencia.

Ya sea el padre y el hijo que terminaron su última carrera para el mismo equipo en una posición idéntica, o el piloto que registró un DNQ, un DNF y un DSQ en una misma carrera, hay muchísimas estadísticas increíbles en los libros de historia...

GP de Europa 1997: triple empate por la pole

El circuito de Jerez fue escenario del Gran Premio de Europa en 1997. Una cita recordada por muchos por ser el escenario de una polémica colisión entre los candidatos al título Jacques Villeneuve y Michael Schumacher. Sin embargo, ese fin de semana también fue testigo de un momento único en la historia de la Fórmula 1.

Durante la sesión de clasificación, Villeneuve marcó el mejor tiempo con 1m21.072s al volante del Williams . Schumacher registró un tiempo idéntico con el Ferrari , antes de que, increíblemente, el otro Williams de Heinz-Harald Frentzen marcara exactamente el mismo crono.

Ante este inusual empate técnico, finalmente fue Villeneuve quien se adjudicó la pole position por haber registrado su vuelta primero. Si bien no se ha vuelto a ver un triple empate desde entonces, George Russell y Max Verstappen marcaron tiempos idénticos que les valieron la pole position en la clasificación para el Gran Premio de Canadá de 2024. Una vez más, con Russell habiendo marcado la primera vuelta, fue el piloto de Mercedes quien se adjudicó la pole.

Fabi, tres poles sin liderar ni una vuelta

Teo Fabi encontró un lugar inusual en la historia como el único piloto que salió desde la primera posición de la parrilla sin haber liderado nunca una vuelta. Durante su trayectoria de 64 carreras entre 1982 y 1987, consiguió la pole position en tres ocasiones. La primera fue en Nürburgring en 1985, cuando pilotaba para Toleman. Le siguieron dos más en Austria e Italia durante la siguiente temporada, ya bajo las siglas de Benetton.

Desafortunadamente para el piloto italiano, nunca logró conservar la primera posición al final de la primera vuelta. Si bien Fabi le arrebató el liderato a su compañero de equipo Gerhard Berger en la vuelta 17 del Gran Premio de Austria, su motor falló antes de que pudiera cruzar la línea de meta, lo que significa que no lideró oficialmente la vuelta. A pesar de su mala suerte al salir desde la pole, Fabi logró dos podios durante su etapa en la F1, además de puntuar un total de nueve veces.

Mayor margen de victoria: 5 minutos y 12,75 segundos

En la era moderna de la F1, un margen de victoria de dos dígitos en segundos se suele considerar una diferencia considerable; por ejemplo, la ventaja de 30,324 segundos de Lando Norris sobre Charles Leclerc cuando el Campeón del Mundo de 2025 ganó el Gran Premio de Ciudad de México del año pasado.

Sin embargo, en los inicios de este deporte, la diferencia con el piloto que ocupaba el segundo lugar podía ser mucho mayor, como ocurrió en el Gran Premio de Portugal de 1958, donde se registró el mayor margen de victoria de la historia.

Stirling Moss, al volante del Vanwall, cruzó la meta en Oporto para conseguir su novena victoria profesional, el británico lo hizo con una ventaja abrumadora de 5 minutos y 12,75 segundos sobre su rival más cercano, Mike Hawthorn, al volante del Ferrari.

En cambio, el margen de victoria más pequeño fue de tan solo 0,010 s, cuando Peter Gethin de BRM se impuso por la mínima a Ronnie Peterson de March en lo que sería el único triunfo del primero en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia de 1971.

DNQ, DNF y DSQ en una sola carrera: Hans Heyer

El alemán Hans Heyer ostenta quizás uno de los más inusuales de la F1 en su única aparición en este deporte, ya que acumuló un triplete indeseado que incluyó un DNQ, un DNF y un DSQ en el GP de Alemania de 1977.

Al volante de un Penske, Heyer no logró clasificarse para la carrera en Hockenheim. Sin embargo, esto no pareció desanimarle y se unió al grupo de todos modos, completando nueve vueltas antes de retirarse debido a problemas con la caja de cambios.

Tras haber sido descalificado posteriormente por su participación "ilegal" en la carrera, la única incursión de Heyer en la Fórmula 1 se ha labrado un lugar un tanto peculiar en los libros de historia.

El trío que más coincide en el podio: Bottas, Hamilton y Verstappen

Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Max Verstappen son los tres pilotos que más veces han estado juntos en el podio en toda la historia de la F1, un total de 20 ocasiones, entre 2018 y 2021, cuando Bottas y Hamilton eran compañeros de equipo en Mercedes.

Hay que reconocer que las posibilidades de que esa alineación sume más podios compartidos parecen relativamente bajas en este momento, dado que Bottas no parece tener oportunidades este año en el equipo debutante de Cadillac y Verstappen tampoco atraviesa un buen momento en Red Bull, aunque en su caso es mucho más factible que vuelva al cajón.

Hamilton y Verstappen ostentan el récord de podios como dúo, con 60 apariciones juntos. Sin embargo, el tercer campeón del mundo más laureado de la parrilla actual, Fernando Alonso , solo ha subido al podio con ellos en tres ocasiones.

Idéntico resultado para padre e hijo: Graham y Damon Hill

Si bien a lo largo de los años han competido en la Fórmula 1 numerosas sagas de padre e hijo, solo dos han logrado convertirse en campeones del mundo: Graham y Damon Hill y Keke y Nico Rosberg .

Graham Hill perdió trágicamente la vida en un accidente aéreo varios años antes de que su hijo Damon comenzara su andadura en la Fórmula 1. Pero existían algunos paralelismos interesantes entre ambos, incluido el hecho de que ambos formaron parte del equipo Brabham durante un tiempo en sus respectivas carreras.

En su segunda y última aparición con el equipo en el Gran Premio de Hungría de 1992, Damon lució el mismo diseño de casco que su padre y terminó la carrera en el puesto 11, la misma posición en la que Graham había terminado durante su última carrera con Brabham 20 años antes en Watkins Glen.

El único piloto en terminar 24º: Narain Karthikeyan

La parrilla de la Fórmula 1 ha pasado de 20 a 22 pilotos para la temporada 2026 tras la llegada de Cadillac, pero l Gran Premio de Europa de 2011 en el Circuito Urbano de Valencia hizo historia con 24 coches en la salida, que además lograron cruzar la meta. La carrera la ganó el Campeón del Mundo de ese año, Sebastian Vettel y en la cola del pelotón finalizó Narain Karthikeyan, cuyo resultado de 24.ª posición para el equipo HRT sigue siendo el peor resultado en un Gran Premio en la historia de la Fórmula 1.

Tiempo de carrera más largo: 4 horas, 4 minutos y 39 segundos

Otro momento histórico tuvo lugar durante esa temporada de 2011 en un caótico Gran Premio de Canadá, un evento que encabezó la reciente lista de F1.com de las 25 mejores carreras de siempre. Pocos olvidarán lo que resultó ser una tarde extraordinaria en el Circuito Gilles-Villeneuve, con lluvias torrenciales que provocaron numerosos incidentes, un récord de seis apariciones del Coche de Seguridad y una interrupción que mantuvo la carrera pausada durante más de dos horas.

Jenson Button , que había experimentado de todo, desde colisionar con su compañero de equipo hasta recibir una penalización y rodar en último lugar durante la larga carrera, finalmente logró una victoria impresionante para McLaren . Y cuando cayó la bandera a cuadros, el tiempo total de la carrera, gracias a esa pausa anterior, ascendió a la friolera de cuatro horas, cuatro minutos y 39 segundos, convirtiéndola en la carrera más larga de la historia de la Fórmula 1.

Edad promedio más alta y más baja en el podio: 46 y 23 años

Si bien en los últimos tiempos se han sumado a este deporte numerosos pilotos jóvenes (Max Verstappen ostenta el récord del más joven en participar en un Gran Premio, tras haber debutado a los 17 años en 2015), el panorama era muy diferente en los inicios de la Fórmula 1.

En el Gran Premio de Suiza de 1950, el podio estuvo formado por Nino Farina , Luigi Fagioli y Louis Rosier; con una edad media de 46 años, ocho meses y 20 días, el podio más antiguo de la historia.

En contraste, la edad promedio en el podio más joven de la F1 es casi la mitad. Esto ocurrió en el Gran Premio de Brasil de 2019, donde Verstappen ganó por delante de Pierre Gasly y Carlos Sainz , lo que dejó la edad promedio en 23 años, ocho meses y 13 días. Cabe mencionar que Sainz no apareció inicialmente en el podio, ya que su tercer puesto se produjo posteriormente tras una penalización a Lewis Hamilton después de la carrera, lo que lo catapultó al podio.

Con la llegada de más jóvenes últimamente, entre ellos Kimi Antonelli (19) y Arvid Lindblad (18), queda por ver si la estadística se superará en un futuro próximo.

Mayor número de banderas rojas durante la clasificación: 6

El mayor número de interrupciones durante la clasificación es un récord reciente, ya que corresponde al GP de Azerbaiyán en 2025.La frenética sesión comenzó con tres banderas rojas tan solo en la Q1, tras los accidentes de Alex Albon , Nico Hulkenberg y Franco Colapinto . Otro incidente de Ollie Bearman en la Q2 provocó una cuarta interrupción, antes de que se produjeran dos más durante la Q3 debido a que Charles Leclerc y Oscar Piastri chocaron contra el muro.

Esto elevó el total de banderas rojas a seis, un récord para una sesión de clasificación. Por cierto, los retrasos provocaron que la sesión durara 1 hora y 58 minutos, lo que la hizo más larga que todo el Gran Premio del año anterior.

La mayor racha de carreras sin puntuar: Luca Badoer

Luca Badoer ostenta el desafortunado récord de mayor número de carreras disputadas sin conseguir sumar ningún punto. El italiano debutó con el equipo Lola en 1993, antes de competir para Forti y Minardi en los años siguientes. Su mejor resultado fue un séptimo puesto en su temporada de debut en Imola; si bien hoy en día eso otorgaría puntos, el sistema vigente en aquel entonces solo premiaba a los seis primeros.

Tras la temporada de 1999, Badoer estuvo un largo periodo alejado de las pistas, centrándose en su papel de piloto de pruebas a tiempo completo en Ferrari. Posteriormente, regresó brevemente en dos carreras en 2009 para sustituir al lesionado Felipe Massa , antes de ser reemplazado por Giancarlo Fisichella tras dos actuaciones complicadas. Tras dimitir de su cargo en la Scuderia en 2010, Badoer finalizó su etapa en la F1 con 51 participaciones pero sin puntos.

Los dos contendientes al título que nunca compartieron podio

La temporada de 1997 terminó de forma controvertida cuando Michael Schumacher fue descalificado de la clasificación tras una colisión con Villeneuve en la gran final en Jerez. Sin embargo, un dato curioso de ese año es que Schumacher y Villeneuve nunca llegaron a subir juntos al podio en una campaña de 17 carreras, a pesar de que el primero consiguió cinco victorias y el segundo siete.

Solo ha habido otro caso en el que los dos principales protagonistas del campeonato no hayan subido juntos al podio, lo que ocurrió en 1950, cuando Nino Farina superó a Juan Manuel Fangio en una temporada en la que disputaron seis carreras.