¡1.163 millones de euros! Así se reparte el dinero de cada equipo en la F1

En la Fórmula 1, si hay un título que los equipos valoran especialmente es el de constructores. No solamente es una muestra de prestigio por haber sido la mejor escudería a lo largo de una temporada, sino que también supone una importante diferencia cuando llega el momento de repartir los premios monetarios a final de curso.

Si bien es cierto que cuanto más alto termines en la clasificación de constructores más dinero recibirás, este criterio no es el único cuando se trata de repartir los 1163 millones de euros en premios que reparte la Fórmula 1 a todos los equipos. Es solo así como McLaren, a pesar de ser el vencedor la temporada pasada, no terminó siendo el equipo que más dinero recibió el anterior curso a pesar de sus méritos deportivos.

Cuando se pretende calcular los premios en metálico que recibe cada equipo en la Fórmula 1 es necesario apuntar que estas informaciones no son públicas. El pacto firmado a través del Acuerdo Concorde establece que no existe manera oficial de acceder a dichos detalles, aunque con el paso de los años los números ido saliendo a la luz. En este sentido, el reparto en relación con el Mundial de Constructores son ampliamente conocidos, aunque existen ciertos factores que hacen variar la tabla a favor de uno u otro equipo. La información que avanza The Race arroja cierta luz en este sentido.

El bono por equipo histórico

Liberty anunció recientemente que el pago a los diez equipos de la parrilla de Fórmula 1 en 2024 ascendió a los 1163 millones de euros, cerca de un 4% más que los 1116 millones de 2023. En este sentido, estos datos sirven como referencia a la hora de calcular cuánto se lleva cada equipo por sus méritos deportivos... y también por su historia.

El primer de los factores que hay que tener en cuenta es que existe una cláusula donde Ferrari, como equipo más antiguo de la Fórmula 1, dispone del 5% del total de premios respecto al resto de escuderías. Tomando de base las cifras iniciales, los italianos se embolsarían cerca de 58 millones de euros por su historia aparte de los premios deportivos.

Los premios por éxitos previos

En segundo lugar, existe un segundo asterisco en este sentido y es una especie de bono por éxitos previos a las escuderías. Este pago representa el 20% del fondo total de premios, como desvela The Race, unos 232 millones de euros que toman de base a los equipos que terminaron en el Top-3 durante las últimas diez temporadas.

En este sentido, Mercedes es quien más bonificaciones se lleva gracias al dominio del pasado con Lewis Hamilton, mientras que Red Bull y Ferrari completan el podio por encima de McLaren y Williams, las otras dos escuderías que reciben premios.

El dinero por los méritos de 2024

Es así como llegamos al reparto del 75% restante, el de los méritos deportivos de la temporada actual. McLaren terminó como primer equipo en el Mundial y por ello se embolsa 121 millones de euros de premio. Aston Martin, quinto equipo, recibe 90 'kilos' y Williams, la nueva casa de Carlos Sainz, unos 60 millones de euros.

Estimación del pago de premios de F1 2025 Ferrari

Histórico: €58.2 millones

Bono de éxito: €62.1 millones

Fondo de premios 2024: €114.4 millones

Total: €234.7 millones

Mercedes

Histórico: ---

Bono de éxito: €85.4 millones

Fondo de premios 2024: €98.7 millones

Total: €184.1 millones

Red Bull

Histórico: ---

Bono de éxito: €66.1 millones

Fondo de premios 2024: €106.5 millones

Total: €172.6 millones

McLaren

Histórico: ---

Bono de éxito: €15.5 millones

Fondo de premios 2024: €122.3 millones

Total: €137.8 millones

Aston Martin

Histórico: ---

Bono de éxito: ---

Fondo de premios 2024: €90.9 millones

Total: €90.9 millones

Alpine

Histórico: ---

Bono de éxito: ---

Fondo de premios 2024: €83.0 millones

Total: €83.0 millones

Haas

Histórico: ---

Bono de éxito: ---

Fondo de premios 2024: €76.0 millones

Total: €76.0 millones

Racing Bulls

Histórico: ---

Bono de éxito: ---

Fondo de premios 2024: €68.2 millones

Total: €68.2 millones

Williams

Histórico: €3.9 millones

Bono de éxito: ---

Fondo de premios 2024: €60.3 millones

Total: €64.2 millones

Sauber

Histórico: ---

Bono de éxito: ---

Fondo de premios 2024: €53.3 millones

Total: €53.3 millones  Fuente: The Race

Solamente teniendo en cuenta todos los factores es como se puede entender por qué McLaren, a pesar de terminar primero en el Mundial de Constructores en 2024 es el cuarto equipo que más dinero ganó por parte de la FOM. Ferrari encabeza la lista con 234,7 millones de euros, en parte gracias a su bono por escudería histórica, mientras que Mercedes y Red Bull cierran el podio.