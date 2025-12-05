La Fórmula E y Pepe Martí se estrenan en Sao Paulo

La Fórmula E estrena su temporada número 12 en el E-Prix de Sao Paulo, con muchos alicientes. Pepe Martí debuta en la categoría eléctrica con el equipo Cupra Kiro, por primera vez correrán en el Circuito del Jarama (21 de marzo), y este será el último curso con los monoplazas Gen3 Evo.

Los monoplazas eléctricos afrontan una temporada importante, que empezará este mismo viernes 5 de diciembre con los primeros entrenamientos libres. Las sesiones más importantes serán el sábado 6 de diciembre a las 13:40 (horario peninsular español) para la clasificación, y a las 18:05 la carrera, que se podrán ver a través de RTVE Play y Eurosport 2.

Los cambios en la temporada 2025/2026

La Fórmula E entra en su temporada número 12, un “año muy importante”, según afirmó el cofundador de la categoría eléctrica, Alberto Longo, ya que será el último año del monoplaza Gen3 Evo. A partir de la siguiente temporada debutará el Gen4: “es la primera vez que he visto a un piloto bajarse de este coche y que su cara transmite que ha estado en un momento de peligro, en un momento de riesgo. El Generación 4 es un auténtico animal, es un coche que acelera rapidísimo y su paso por curva es rapidísimo”.

Las sesiones de clasificación de la Fórmula E sufren cambios ya que se va a reducir el tiempo que tienen los pilotos en la fase de grupos, de 12 a 10 minutos. El Modo de Ataque y el Pit Boost (paradas en boxes para recargar energía) se mantienen, aunque con ligeras modificaciones. Normalmente habrá dos activaciones de Modo Ataque en cada carrera, pero las rondas de recarga rápida solo se podrá activar una vez. Además, ya no será obligatorio consumir todo el tiempo del Modo Ataque, aunque los pilotos se beneficien de él porque tienen más potencia y tracción total.

Los equipos participantes

En cuanto a los equipos, McLaren se despidió de la Fórmula E el año pasado y ha llegado Citroën en su lugar. Si hablamos de pilotos, estas son las alineaciones para la temporada 12 de la Fórmula E:

CUPRA KIRO: Dan Ticktum / Pepe Martí (debutante)

Porsche: Pascal Wehrlein / Nico Mueller

Jaguar TCS Racing: Mitch Evans / Antonio Félix da Costa

Nissan: Oliver Rowland (vigente campeón) / Norman Nato

Mahindra Racing: Nyck de Vries / Edoardo Mortara

DS PENSKE: Maximilian Guenther / Taylor Barnard

Andretti: Jake Dennis / Felipe Drugovich (debutante)

Envision Racing: Sebastien Buemi / Joel Eriksson (debutante)

Citroën Racing: Nick Cassidy / Jean-Eric Vergne

Lola Yamaha ABT: Lucas di Grassi / Zane Maloney

Sao Paulo abre la temporada

El presente curso de la categoría eléctrica tendrá 17 rondas, empezando en el Sambódromo de Anhembi, circuito urbano de Sao Paulo que acogió la Indycar entre los años 2010 y 2013. Desde el año 2023, se rediseñó el circuito de 2,933 kilómetros para la Fórmula E.

En carrera se darán 35 vueltas al circuito urbano de Sao Paulo, pero dependiendo de los coches de seguridad, dirección de carrera puede añadir más vueltas. El trazado de 11 curvas se caracteriza por las tres largas rectas y la gestión que tienen que hacer los pilotos con la energía

Mitch Evans ganó en 2024

La carrera inaugural de la temporada 11 de la Fórmula E también se disputó en el Sambódromo de Anhembi. Pascal Wehrlein salió en pole y Oliver Rowland, vigente campeón de la categoría eléctrica, pronto se puso líder en una carrera accidentada. Los incidentes llegaron en la vuelta 2 con Nico Müller y Jake Hughes como implicados.

Jake Dennis se tuvo que retirar y hubo bandera roja, porque no se podía tocar el monoplaza ya que estaba con luz roja. En la resalida, Rowland y Günther adelantaron a Da Costa y empezaron a liderar la prueba. El británico fue sancionado con un drive through por exceso de potencia.

Con los coches de seguridad, dirección de carrera añadió 4 vueltas. Desde la última posición, Mitch Evans remontó hasta colocarse líder, después de adelantar a su compañero de equipo, Nick Cassidy que tuvo un grave accidente con Wehrlein. En la resalida del Safety Car, Evans mantuvo la primera posición aguantando a Da Costa y los McLaren. Finalmente, el neozelandés consiguió el triunfo, con Da Costa 2º y Barnard 3º.