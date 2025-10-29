La Fórmula E homenajea a las víctimas de la DANA un año después

El horror vivido el pasado 29 de octubre de 2024 será recorado por mucho tiempo. Y es muy posible que jamás deje de serlo. La provincia de Valencia quedó azotada por una DANA que se tradujo en graves inundaciones y riadas que acabaron con la vida de más de 200 personas. Un año después, la Fórmula E ha aterrizado en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste para sus test de pretemporada, y el campeonato ha querido homenajear a las víctimas.

Precisamente, estos test tuvieron que ser celebrados en el trazado valenciano el pasado curso, pero debido a la catástrofe metorológica, fueron trasladados al Circuito del Jarama (Madrid). En recuerdo a las víctimas y solidaridad con los afectados, el campeonato decidió en la jornada de este miércoles guardar un minuto de silencio.

Por otro lado, el campeonato también ha anunciado una donación de 25.000 euros a Solidaridad Sobre Ruedas a través de su fondo Better Futures, para apoyar la entrega de 30 vehículos reacondicionados a familias que perdieron los suyos en las inundaciones.

Dicho fondo se creó dos años atrás para aprovechar el legado positivo que Formula E en las ciudades anfitrionas. El año pasado, tras lo sucedido en Valencia, el campeonato donó 53.485 euros que se utilizaron para suministrar 20 scooters eléctricos y 20 bicicletas eléctricas destinadas a víctimas.

"España es mi país natal, por lo que me entristeció especialmente la devastación que sufrió Valencia el año pasado. Las historias de pérdidas —hogares, negocios e incluso medios básicos de transporte— fueron realmente conmovedoras. Estoy increíblemente orgulloso de que la Fórmula E siga apoyando la labor vital de Solidaridad Sobre Ruedas para devolver la movilidad a quienes la necesitan con una nueva donación de 25.000 euros. Seguiremos y siempre estaremos al lado de Valencia, y mantenemos nuestro compromiso con su recuperación, resiliencia y futuro sostenible", dijo Alberto Longo, cofundador y director de campeonatos de Formula E.

El Circuit no olvida

Por otro lado, a modo conmemoración, el Circuito Ricardo compartió un vídeo con el que mostraba el proceso de restauración de las inmediaciones del trazado, que quedaron totalmente inacessibles debido a las inundaciones. "Un año después, volvemos más fuertes", se podía leer en el pie de foto.