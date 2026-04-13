“A largo plazo el programa de Aston Martin en Fórmula 1 puede ser ganador”

Con las cancelaciones del GP de Baréin y de Arabia Saudí por el conflicto en Oriente Medio, estamos viviendo un parón inusual en plena temporada de Fórmula 1, que finalizará con el GP de Miami del 1 al 3 de mayo. Antes, otras categorías como el Mundial de Resistencia vuelven a escena, del 17 al 19 de abril con las 6 Horas de Imola. Hemos hablado con Álex Riberas, piloto Hypercar de Aston Martin en el Mundial de Resistencia y GTP en el IMSA, sobre su “primer año de mucho aprendizaje” y la “muchísima ilusión” que tiene de subirse al “podio este año en el WEC”. También, hemos tratado la situación de la firma británica en la Fórmula 1, y aunque “a largo plazo”, el “proyecto no tiene techo” y “puede ser ganador”, el piloto español cree que la retirada de Fernando Alonso dependerá “mucho de cómo evolucione la Fórmula 1”.

Álex Riberas subido al Aston Martin valkyrie en las 24 Horas de Le Mans / Aston Martin

“Como trabajador de Aston Martin es muy duro”

La Fórmula 1 ha experimentado uno de los cambios más importantes de los últimos tiempos con la introducción del nuevo reglamento. Aston Martin tenía muchas expectativas, especialmente después del fichaje de Adrian Newey, el genio de la aerodinámica. Sin embargo, tras el comienzo de la temporada (Australia, China y Japón), solo han logrado completar una carrera (Japón) con uno de sus dos coches (Alonso). En la clasificación, los pilotos de la escudería británica aparecen, penúltimo Fernando Alonso, y último, Lance Stroll.

Aston Martin tiene el peor monoplaza de la parrilla y sufre muchos problemas: un motor con un enorme déficit de caballos y que debe superar graves fallos de fiabilidad. Las vibraciones que experimenta la unidad de potencia que dan fallos en la batería y limitan el kilometraje en pista. Stroll afirmó tras el fin de semana en Suzuka, que al monoplaza de la escudería británica “no le gustan mucho las secciones de alta velocidad”. Mike Krack, jefe de ingeniería, dijo que tampoco están “en el límite de peso”. Y parece que todos estos problemas no tienen remedio a corto plazo, ya que Alonso declaró que “las próximas diez carreras serán similares”. Riberas dice que “como trabajador de Aston Martin es muy duro (la situación)”.

Fernando Alonso subido al AMR26 / Europa Press

El piloto español del WEC explica que Aston Martin F1 y el del Mundial de Resistencia “son proyectos distintos”. “El programa de F1 es muy agresivo en muchos aspectos. Es tan ambicioso, que a veces cuando aspiras a ser el mejor equipo del mundo, se necesita que muchas cosas funcionen bien. Actualmente para mí, el proyecto de Aston Martin en F1 no tiene techo. Lo único es que estamos muy lejos de ese techo y no tengo duda de que a largo plazo es un programa que puede ser ganador”, asegura Riberas.

¿Se retirará Fernando Alonso a final de temporada? “Depende mucho de cómo evolucione la Fórmula 1”

Uno de los temas que sobrevuela la esfera de la máxima categoría del automovilismo durante esta temporada, es la posible retirada de Fernando Alonso del ‘Gran Circo’. El dos veces Campeón del Mundo de Fórmula 1 es “alguien que cambió la vida” a Riberas, para llegar a ser piloto profesional. “Obviamente verlo luchando en las posiciones traseras es duro y el futuro creo que él es el único que sabe. Yo no tengo suficiente información como para saber exactamente qué expectativas tienen a largo plazo, pero también creo que es muy difícil. Depende mucho de cómo evolucione la F1”, afirma el piloto español del WEC. Además, Riberas espera que haya “cambios” en “la reglamentación de la Fórmula 1” y cree que “los próximos seis meses, dictarán bastante si tenemos Fernando para rato o si tenemos Fernando para poco”.

También se puede escuchar en las declaraciones, que los pilotos no están contentos con la nueva reglamentación y la conducción de los Fórmula 1, y buscan nuevas alternativas para disfrutar al volante. Un ejemplo puede ser Max Verstappen con las 24 Horas de Nürburgring o Lance Stroll, que participó el pasado fin de semana en el GT World Challenge, junto a Mari Boya y Roberto Merhi: “Es curioso la forma en que lo de Stroll ha sido a último minuto. Parece ser que los pilotos no disfrutan ahora mismo compitiendo, no disfrutan conduciendo un coche de F1, que hasta ahora venía siendo un arte, y parece ser que están buscando alternativas. El estilo de vida de un piloto de F1 es espectacular, pero son muchos fines de semana donde no puedes matar el instinto de piloto que tienes dentro”. “Si las cosas no cambian”, Riberas cree “posible que otros pilotos de F1 busquen alternativas”, pero “como fanático de la Fórmula 1” espera y desea “que las cosas mejoren”.