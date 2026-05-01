La Fórmula E vuelve tras la fiesta en el Jarama, con un Pepe Martí en busca de puntos

La Fórmula E regresa a la acción tras más de un mes de pausa. Después de la fiesta en el Jarama y la presentación ante los medios de los nuevos monoplazas del Gen4 en el circuito de Paul Ricard, la categoría eléctrica aterriza en Berlín para las rondas 7 y 8. Con 5 ganadores distintos en 6 carreras, el campeonato está muy apretado y Pepe Martí buscará acabar en los puntos y mejorar su mejor posición en la categoría (6º en la segunda prueba de Arabia Saudí).

La próxima parada será el doble E-Prix de Berlín en el circuito de 2,374 kilómetros y 15 curvas, del aeropuerto de Tempelhof. Con más de 20 carreras celebradas en la capital alemana, Berlín sigue siendo la única ciudad que ha estado en el calendario de todas las temporadas de la Fórmula E, y salvo una ronda en Alexanderplatz durante el segundo curso, Tempelhof ha sido uno de los trazados fijos en todas las temporadas.

Desde el comienzo de la Fórmula E en 2014, se han disputado más de 20 carreras en Tempelhof y ha habido 15 ganadores diferentes. Antonio Félix da Costa (2020, 2020 y 2024) y Nick Cassidy (2023, 2024 y 2025) son los pilotos que más veces han ganado en el circuito del aeropuerto con 3 victorias. Además, algunos pilotos han conseguido en el trazado alemán su primer triunfo en la categoría: Félix Rosenqvist (2017), Norman Nato (2021) y Stoffel Vandoorne (2020).

El primer ganador de la Fórmula E se retira y Mitch Evans cambia de equipo

En la siguiente temporada entrará el nuevo Gen4 y los equipos y pilotos están haciendo movimientos. Uno de los que cambiará de equipo es Mitch Evans, ya que dejará Jaguar tras diez años. El neozelandés consiguió su primera victoria de la Fórmula E en el E-Prix de Roma de la temporada 5 (el primer triunfo de Jaguar en la categoría). El piloto que se despide del equipo británico ha conseguido hasta el momento 15 victorias y 36 podios con ellos.

El ganador de la primera carrera en la historia de la Fórmula E y uno de los pilotos que ha estado presente desde el comienzo del campeonato es Lucas Di Grassi. El brasileño ha anunciado que dejará la competición eléctrica a finales de la presente temporada. El actual piloto de Lola-Yamaha ha disputado 154 carreras hasta ahora, con 13 victorias y 41 podios. Además, se proclamó campeón del mundo en la temporada 2016-2017.

Lucas Di Grassi celebrando su primer y único título Mundial de Fórmula E / Fórmula E

El campeonato está al rojo vivo y horarios del doble E-Prix de Berlín

En las 6 rondas que llevamos hasta ahora, ha habido 5 ganadores distintos: Jake Dennis (Brasil), Cassidy (México), Evans (Miami), Pascal Wehrlein (Ronda 4 en Arabia Saudí) y las dos últimas victorias consecutivas de Da Costa en Arabia Saudí y en el circuito del Jarama. Wehrlein lidera la Fórmula E con 83 puntos. Edoardo Mortara está 2º con 72 y Evans 3º con 65. Da Costa está 4º con 64 puntos y el top 5 lo cierra Cassidy con 51. Nico Müller es 6º con 50 puntos y el vigente campeón de la categoría eléctrica está 7º con 49. El top 10 lo cierra Dan Ticktum después de acabar 5º y 4º en la ronda 5 de Arabia Saudí y en la 6 en Madrid. Pepe Martí acabó 9º en el Jarama y está 12º en la clasificación, empatado con Joel Eriksson a 19 puntos.

La Fórmula E llega a Berlín para disputar sus rondas 7 y 8. La actividad en pista comenzará hoy viernes 1 de mayo, con la primera sesión de entrenamientos libres a las 16:00. La clasificación será el sábado 2 de mayo a las 11:40 y la primera carrera a las 16:05 (horario peninsular español). Para el domingo 3 de mayo, la categoría eléctrica seguirá el mismo horario: Clasificación 11:40 y segunda carrera 16:05 (horario peninsular español). Podrás seguir toda la emoción del Mundial de la Fórmula E a través de las crónicas del Diario Sport y en directo en Teledeporte y Eurosport.