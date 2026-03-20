La Fórmula E llega a España: Todo lo que debes saber. Carreras, pilotos, formato…

Hemos tenido que esperar, pero por fin está aquí. Esta semana, viernes 20 y sábado 21 de marzo, se disputa la carrera número 6 de la Fórmula E, el E-Prix de Madrid en el Circuito del Jarama. Esta prueba será histórica, ya que será la segunda vez que el campeonato eléctrico corra en España, la primera con público. Para que no te pierdas nada de uno de los fines de semana más apasionantes de la Fórmula E, aquí te dejamos una guía completa.

Aunque haya fines de semana con dos carreras, como en Jeddah, en el E-Prix de Madrid solo se disputará una. El formato habitual, el que se seguirá en el Circuito del Jarama, es la sesión de libres 1 (viernes 20 de 16:30 a 17:25). La jornada más importante es la del sábado, con los entrenamientos libres 2 (de 08:30 a 09:25) y con la clasificación (de 10:40 a 11:48) y carrera (a las 15:05 horario peninsular español, que durará 23 vueltas).

Además, el E-Prix de Madrid contará con varias novedades, entre las que se encuentra el Pit Boost. Por primera vez desde su introducción la temporada pasada, una prueba de la Fórmula E utilizará la parada obligatoria de 30 segundos durante la carrera para recargar un 10% la batería de los monoplazas. Normalmente, el Pit Boost solo se ve en un fin de semana con dos carreras en el mismo circuito, pero el E-Prix de Madrid contará con él y con una activación del modo de ataque de 6 minutos. Este Attack Mode consiste en un punto del circuito donde los pilotos deben pasar por una zona de activación, situada en el exterior de una curva específica. Tras perder algo de tiempo al tomar esa trazada, obtienen un extra de potencia de 50 kW (hasta alcanzar los 350 kW) y activan el modo de tracción a las cuatro ruedas.

El Pit Boost de la Fórmula E / Fórmula E

Los pilotos y equipos participantes

En cuanto a los equipos, McLaren se despidió de la Fórmula E el año pasado y ha llegado Citroën en su lugar. Si hablamos de pilotos, estas son las alineaciones para la temporada 12 de la Fórmula E:

CUPRA KIRO: Dan Ticktum / Pepe Martí (debutante)

Porsche: Pascal Wehrlein / Nico Mueller

Jaguar TCS Racing: Mitch Evans / Antonio Félix da Costa

Nissan: Oliver Rowland (vigente campeón) / Norman Nato

Mahindra Racing: Nyck de Vries / Edoardo Mortara

DS PENSKE: Maximilian Guenther / Taylor Barnard

Andretti: Jake Dennis / Felipe Drugovich (debutante)

Envision Racing: Sebastien Buemi / Joel Eriksson (debutante)

Citroën Racing: Nick Cassidy / Jean-Eric Vergne

Lola Yamaha ABT: Lucas di Grassi / Zane Maloney

Clasificación y calendario del Mundial de Fórmula E

El campeonato eléctrico llega a su 6º ronda de la temporada en el Circuito del Jarama. La categoría está al rojo vivo, con 5 ganadores distintos en 5 carreras: Jake Dennis (Sao Paulo), Nick Cassidy (México), Mitch Evans (Miami), Pascal Wehrlein (Jeddah 1) y Antonio Da Costa (Jeddah 2). Wehrlein es el líder del campeonato con 68 puntos, 6 más que el segundo Edoardo Mortara. Tercero es Oliver Rowland con 49, cuarto Nick Cassidy con 48 y quinto está Mitch Evans con 47. Pepe Martí está 11º con 17 puntos, a tan solo uno del décimo, Joel Eriksson.

Después de la prueba en el Circuito del Jarama, la Fórmula E tendrá un parón de algo menos de mes y medio hasta llegar a la doble cita en Berlín del 2 y 3 de mayo. Pasarán por Mónaco (rondas 9 y 10) los días 16 y 17 de mayo, antes de irse a la gira asiática con Sanya (ronda 11 el 20 de junio), Shanghái (rondas 12 y 13 el 4 y 5 de julio) y el doble E-Prix de Tokyo (rondas 14 y 15) los días 25 y 26 de julio. La temporada finalizará el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto, con las rondas 16 y 17 de la Fórmula E en Londres.