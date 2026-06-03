La Fórmula E estrenará el nuevo Gen4 en el Circuito del Jarama

El Circuito del Jarama ha causado gran sensación en la Fórmula E. Tras su éxito en la ronda 6 de la presente temporada, el trazado madrileño acogerá del 16 al 20 de noviembre los test de pretemporada de la categoría eléctrica, con el esperado estreno del nuevo Gen4.

Madrid y el Circuito del Jarama ya acogieron en 2024 los test de pretemporada de la Fórmula E como sustitutos de emergencia de Valencia y Cheste tras la devastadora DANA. Los pilotos, equipos y organización quedaron muy satisfechos con el trazado madrileño, y por eso se ha buscado su hueco en la presente y en la próxima temporada.

Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E: “No hay mejor lugar para estrenar el nuevo monoplaza Gen4”

“Estamos encantados de que el emblemático Circuito de Madrid Jarama RACE vaya a acoger un hito tan importante en la historia de Formula E. Madrid ya ha demostrado ser una sede increíble para nuestro campeonato, y no hay mejor lugar para estrenar el nuevo monoplaza Gen4 antes de la nueva temporada que un circuito que combina tradición automovilística con una visión de futuro”, afirma Alberto Longo.

Además, el cofundador de la Fórmula E sabe que esta prueba “es mucho más que un test”: “Será la primera vez que el mundo vea a todos nuestros pilotos, equipos y fabricantes presentar sus nuevos modelos de Gen4: el coche de carreras eléctrico más potente y tecnológicamente avanzado jamás construido antes de su debut en competición. El inicio de la era Gen4 supone un punto de inflexión para el rendimiento, la innovación y la sostenibilidad, y estamos deseando ver a nuestros equipos y pilotos llevarlo al límite en esta pista histórica”.

Gen4, la “locura” y el “animal” que estrenará la Fórmula E en Madrid

La Generación 4 marcará un antes y un después en la Fórmula E. Con este monoplaza, el campeonato eléctrico dará “el mayor salto en rendimiento que ha habido entre las generaciones”, aseguró Longo en una rueda de prensa a la que asistió Diario SPORT. El cofundador de la Fórmula E sabe que el Gen4 “es una auténtica locura, un animal” y que “va a generar una aceleración y una velocidad en carrera sin igual”.

Los nuevos monoplazas de la Generación 4 tendrán 800 CV en clasificación, 450 kW en carrera, un 50% más de potencia que el actual coche de carreras, y producirán hasta 600 kW en modo ataque, un aumento del 71%. Además, serán capaces de alcanzar velocidades superiores a 335 km/h y acelerarán de 0 a 100 en aproximadamente 1,8 segundos.

Los Gen4 también tendrán tracción total, más carga aerodinámica y neumáticos Bridgestone para más rendimiento. La FIA y la Fórmula E calculan que el nuevo monoplaza será entre 10 y 12 segundos por vuelta más rápidos que los Gen3 Evo. Además, el nuevo Gen4 incorporará mejoras en seguridad, como una cabina más amplia y dirección asistida para mitigar las fuerzas de dirección durante los impactos.