La Fórmula E estrena su nuevo monoplaza, el Gen4: “Vamos a estar solo por detrás de la Fórmula 1 y no muy lejos”

La Fórmula E está preparada para uno de los cambios más importantes de su historia. La próxima temporada se estrenará el Generación 4, un monoplaza que llevará la categoría eléctrica a otro nivel. “Vamos a estar solo por detrás de la Fórmula 1 y puedo aventurar que no muy lejos”, afirmó Alberto Longo, cofundador del campeonato, en una rueda de prensa en la que asistió el Diario Sport.

Los nuevos monoplazas del Gen4 se han presentado ante los medios en el circuito de Paul Ricard (Francia). Según aseguró Pablo Martino, responsable FIA de la categoría, el coche que situará a la Fórmula E “a la altura de los grandes campeonatos de monoplazas”, tendrá 800 CV en clasificación, será capaz de alcanzar velocidades superiores a 335 km/h y acelerará de 0 a 100 en aproximadamente 1,8 segundos. El Gen4 representará “el mayor salto en rendimiento que ha habido entre las generaciones”, dice Longo.

La “auténtica locura” y el “animal” que será el nuevo monoplaza de la Fórmula E

Está claro que el Gen4 marcará un antes y un después en la categoría eléctrica. Longo sabe que son “el campeonato que más rápido está creciendo” y el nuevo monoplaza tendrá 800 CV en clasificación, 450 kW en carrera, un 50% más de potencia que el actual coche de carreras, y producirá hasta 600 kW en modo ataque, un aumento del 71%.

El Gen4 será capaz de alcanzar velocidades superiores a 335 km/h, acelerará de 0 a 100 en aproximadamente 1,8 segundos, tendrá tracción total, más carga aerodinámica y neumáticos Bridgestone para más rendimiento. La FIA y la Fórmula E calculan que el nuevo monoplaza será entre 10 y 12 segundos por vuelta más rápidos que los Gen3 Evo. Además, el Gen4 incorporará mejoras en seguridad, como una cabina más amplia y dirección asistida para mitigar las fuerzas de dirección durante los impactos.

Los posibles cambios en la Fórmula E

Longo sabe que el Gen4 “es una auténtica locura, un animal” y que “va a generar una aceleración y una velocidad en carrera sin igual”. Con el salto de rendimiento de los monoplazas, hay cosas que pueden cambiar, entre ellas los circuitos: “Tenemos un coche que es un todoterreno y que se adapta a cualquier tipo de pista”, afirmó el cofundador de la Fórmula E. Longo no pudo dar datos sobre el calendario que viene, pero declaró que va a ver “alguna sorpresa”.

“Mientras más va creciendo este coche y mientras más demandante es la Fórmula E en cuanto al espacio que necesitamos, pues desafortunadamente más vamos a ir alejándonos de un circuito puramente urbano”, explicó Longo. Pablo Martino, responsable FIA de la Fórmula E declaró que “los circuitos necesitan adaptarse al nuevo coche” ya que los Gen4, en el ratio de peso-potencia, pasan a ser un grado superior, que sería un equivalente a un grado 2.

Otro de los cambios que puede haber son el formato de los fines de semana y las carreras. El cofundador de la categoría eléctrica argumentó: “Tanto la FIA como la Fórmula E siempre abogamos por el entretenimiento y ahora tenemos un coche que nos permite correr en distintos tipos de circuitos y hacer distintos tipos de carreras”. “Siempre somos muy innovadores y creativos en el formato deportivo que hacemos. La Generación 4 nos permite ser aún más creativos. Así que esperen algunos cambios, pero definitivamente esto es un progreso en trabajo”, añadió Longo.

“Con la FIA, todos los equipos, los fabricantes, estamos trabajando para ofrecer el mejor espectáculo posible”, explicó Alberto Longo. “La eficiencia o la gestión de la energía es algo que nosotros tenemos que ser leales. Dentro de ese formato deportivo que pueda venir del futuro, a lo mejor estamos pensando en también otro tipo de carreras, pero desde luego la eficiencia energética es uno de ellos”, dijo. El cofundador de la Fórmula E sabe seguro que en el Gen4 tendrán algo que va a sorprender a “absolutamente todos”.

¿Qué opina el presidente de la FIA sobre el Gen4 de la Fórmula E?

Está claro que la categoría eléctrica avanza a pasos agigantados. El nuevo monoplaza representa un salto generacional y demuestra el gran progreso de la Fórmula E en estas doce temporadas desde su inicio. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA afirmó: “El nuevo coche Gen4 de la Fórmula E supone un importante avance para las carreras eléctricas, estableciendo un nuevo referente mundial en rendimiento, innovación y sostenibilidad”. Además, Ben Sulayem declaró que “no se trata simplemente de un coche rápido, sino de una declaración de intenciones sobre el futuro de esta tecnología”. La Fórmula E no para y Pablo Martino en la rueda de prensa nos dijo que este salto “no es el último, evidentemente, porque el campeonato dará más pasos en los siguientes años”.