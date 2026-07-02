La Fórmula E envuelta en plena lucha por el título y con un Pepe Martí crecido

Todos se frotan las manos ante el apasionante final de temporada que nos espera en la Fórmula E. La categoría eléctrica afronta la segunda parada de su gira asiática con el doble E-Prix de Shanghái (rondas 12 y 13), y con un Mundial apretado. Tras lograr su mejor resultado (2º) en la caótica carrera de Sanya, Pepe Martí llega en un momento de forma espectacular al trazado chino, con dos podios en las tres últimas carreras.

La Fórmula E desembarca en China con todo por decidir. La categoría eléctrica llega a un trazado más corto que el habitual, con 3,051 kilómetros y 12 curvas, que ofrece amplias zonas de adelantamiento. Además, esta será la tercera temporada que el campeonato eléctrico correrá en Shanghái. Mitch Evans y Antonio Félix Da Costa en 2024 y Max Günther y Nick Cassidy en 2025, ya saben lo que es ganar en el mítico trazado chino.

Todos atentos al desenlace del Mundial con la primera parada en Shanghái

Como es habitual en los fines de semana con doble E-Prix de la Fórmula E, aunque con la llegada del Gen4 cambiará ligeramente, las dos citas serán diferentes. La prueba del sábado tendrá Pit Boost, la parada obligatoria de 30 segundos durante la carrera para recargar un 10% de la batería de los monoplazas. Además, los pilotos solo tendrán 6 minutos del modo de ataque. La ronda 13 (domingo) no tendrá paradas en boxes obligatorias y el attack mode será de dos activaciones que duran un total de 8 minutos.

El fin de semana en el circuito de Shanghái será emocionante. En las 11 rondas disputadas hasta ahora, ha habido 8 ganadores distintos: Jake Dennis (Ronda 1 en Brasil y ronda 11 en Sanya), Nick Cassidy (Ronda 2 en México), Mitch Evans (Ronda 3 en Miami y la ronda 8 en Berlín), Pascal Wehrlein (Ronda 4 en Arabia Saudí), Antonio Félix Da Costa (Ronda 5 en Arabia Saudí y la ronda 6 en el circuito del Jarama), Nico Müller (Ronda 7 en Berlín), Nyck De Vries (ronda 9 en Mónaco) y Oliver Rowland (Ronda 10 en Mónaco). Además, ha habido seis triunfadores distintos en las seis últimas carreras, fruto de la igualdad y lo imprevisibles que son las carreras de Fórmula E.

Tras la emocionante carrera en Sanya, en la que no puntuaron los cuatro primeros clasificados, el Mundial de Fórmula E vuelve a apretarse. Evans sigue liderando el campeonato con 128 puntos, 19 más que Rowland (109), segundo. Mortara está tercero con 103 puntos, Wehrlein cuarto con 101 y Jake Dennis cierra el top 5 después de su victoria en Sanya, con 94 puntos. Le sigue muy de cerca Da Costa con 92 puntos y Nico Müller está séptimo con 89. Con la espectacular remontada que culminó en la segunda posición en Sanya, Pepe Martí está siendo el mejor debutante de la temporada y se encuentra undécimo en la clasificación con 58 puntos, a tan solo uno de Nyck de Vries, décimo, que logró el tercer puesto en la ronda 11. Tras el doble E-Prix de Shanghái, tan solo quedarán cuatro rondas de la temporada 12 de la Fórmula E (rondas 14 y 15 en Tokyo, y 16 y 17 en Londres).

Horarios y dónde ver el doble E-Prix de Shanghái de la Fórmula E

La categoría eléctrica llega con el Mundial apasionante al circuito de Shanghái. La acción en pista comenzará el viernes 3 de julio con la primera práctica. El sábado 4 de julio empezará lo importante, con los libres 2, pero sobre todo a las 04:40 (horario peninsular español) con la clasificación y a las 09:05 (horario peninsular español) la carrera de la ronda 12. El domingo 5 de julio se disputará la ronda 13 y la actividad en el trazado chino empezará con la sesión de entrenamientos libres 3, antes de pasar a la clasificación (04:40) y a las 09:05 la carrera. Podrás seguir toda la emoción del Mundial de la Fórmula E a través de las crónicas del Diario SPORT y en directo en Teledeporte o RTVE Play y Eurosport.