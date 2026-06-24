La Fórmula E crece y presenta su calendario más largo: 21 carreras, 13 ciudades y la importancia de España

La Fórmula E crece a pasos agigantados. La temporada 13 (2026/2027) será una de las más importantes para el campeonato eléctrico, ya que se estrenará el Gen4, un monoplaza que es un “animal” y una “auténtica locura”. Con 21 carreras en 13 ciudades distintas, además de los test de pretemporada y la doble cita en el Circuito del Jarama (Madrid), la Fórmula E presenta su calendario más largo hasta la fecha, con novedades interesantes en el formato del fin de semana.

La temporada 13 marcará un antes y un después en las carreras eléctricas, con el debut del Gen4. El curso empezará en el Circuito del Jarama (Madrid) con los test de pretemporada, que se celebrarán del 16 al 20 de noviembre, antes de llegar al doble E-Prix de Arabia Saudí el 18 y 19 de diciembre. Tras el parón navideño, llegará la gira por América. La Fórmula E aterrizará en México para disputar la ronda 3 el 16 de enero. Austin debutará en el campeonato eléctrico el 6 de febrero, antes de afrontar la ronda 5 el 20 de febrero en Miami, y de terminar el tour americano en Sao Paulo, el 13 de marzo con la ronda 6.

La Fórmula E tendrá un mes de parón y se reanudará con la ronda 7 en Sanya (China) el 17 de abril. La categoría eléctrica llegará a Europa con el doble E-Prix (rondas 8 y 9) en Berlín, los días 8 y 9 de mayo. Sin tiempo para descansar, el 15 y 16 de mayo serán las rondas 10 y 11 en Mónaco. Después llegará el segundo estreno de la temporada en el mítico circuito de Brands Hatch, escenario de las rondas 12 y 13 los días 29 y 30 de mayo. Para completar los circuitos que harán su debut en la Fórmula E en la temporada 2026/2027, las rondas 14 y 15 serán en Zandvoort, el 18 y 19 de junio. La gira europea acabará en España, en el Circuito del Jarama, los días 26 y 27 de junio con las rondas 16 y 17. El campeonato eléctrico desembarcará en Shanghái el 10 y 11 de julio para las rondas 18 y 19, antes de cerrar la temporada más larga de la historia con el doble E-Prix de Tokio, los días 24 y 25 de julio.

Un nuevo formato de carreras para ir a tope

La temporada 13 dará también la bienvenida a un nuevo formato de carreras para los fines de semana de doble cita. En estas rondas, la Fórmula E tendrá su clásica carrera (E-Prix) y una prueba más corta, el E-Prix Unleashed, introducida para mostrar toda la potencia de los nuevos monoplazas de la Generación 4.

La categoría eléctrica presenta un nuevo tipo de carreras, más al Sprint, que dura 30 minutos y está centrada en el rendimiento. Este nuevo formato ofrecerá un estilo de competición diferente y de ritmo rápido con adelantamientos más al límite. Además, en el E-Prix Unleashedno está incluida la parada en boxes para recargar energía. En la carrera larga (unos 45 minutos), se mantendrá el formato tradicional, con el Pit Boost, y se centrará más en la gestión de la energía y la estrategia. En ambas carreras la potencia de los nuevos monoplazas Generación 4 serán iguales, con 450 kW de potencia (612 CV) en modo normal y 600 (800 CV) cuando se active el modo de ataque.

La estructura de un fin de semana con una sola ronda se mantendrá igual, con dos sesiones de entrenamientos libres, una clasificación y la carrera. En circuitos con doble ronda, tendremos un entrenamiento libre y una clasificación para el E-Prix Unleashed, y otro free practice y otra clasificación para la carrera larga.

Además, la clasificación sufrirá un pequeño cambio. Los míticos duelos de la Fórmula E, como si fueran eliminatorias de fútbol, seguirán, pero el sistema de puntuación se modificará. Hasta ahora, el piloto que consigue la pole gana tres puntos, pero a partir de la siguiente temporada habrá más en juego. Cada piloto que consiga meterse en los duelos ganará un punto, y así sucesivamente hasta que marque la pole. De este modo, el poleman consigue cuarto, el finalista (segundo clasificado) tres, los dos semifinalistas (tercero y cuarto) dos y los pilotos que clasifiquen quinto, sexto, séptimo y octavo recibirán un punto.

La importancia de España en la Fórmula E

Sin contar los test de pretemporada y antes del exitazo de la prueba en el Circuito del Jarama de la temporada 12, la categoría eléctrica solo ha corrido una vez en España. El Circuito Ricardo Tormo (Cheste) fue el escenario de las rondas 5 y 6 (doble E-Prix) de la temporada 7. En el calendario de 2026/2027, nuestro país se consolida como “un mercado muy importante para todos los fabricantes europeos”: “Madrid y España si han hecho algo, es demostrarle al mundo que la Fórmula E es un éxito rotundo. Todo el ecosistema de la Fórmula E se ha vuelto fan de venir a hacer carreras a Madrid”, afirmó Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E, en una rueda de prensa a la que asistió el Diario SPORT, y añadió: “Estamos encantados de ese apetito que ha generado la carrera de Madrid, pero bueno esto es solo el principio. Es un grandísimo evento este año, pero créeme que lo que tenemos en mente para el año que viene y venideros, es todavía más y mejor viendo la filosofía de la Fórmula E, año que pasa, año que mejoramos”.