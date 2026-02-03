Fira Circuit incorpora a BMW como nuevo socio

Fira Circuit y BMW han formalizado un acuerdo mediante el cual la marca alemana se convierte en el vehículo oficial del trazado catalán. Esta alianza estratégica trasciende la colaboración operativa y se sustenta en una trayectoria compartida en el ámbito del motorsport, así como en una visión común centrada en la excelencia, la innovación y un firme compromiso con la seguridad vial y la formación de conductores.

En el marco de este acuerdo, BMW proporcionará al Circuit una flota de vehículos de altas prestaciones de su gama BMW M, seleccionados por su precisión, capacidad de respuesta y fiabilidad, elementos esenciales en un entorno donde cada detalle tiene relevancia, destacando el BMW M2 como nuevo Safety Car del Circuit. Esta flota prestará soporte a la operativa diaria del trazado durante eventos nacionales e internacionales, sesiones de entrenamientos y actividades institucionales.

El grupo BMW trasladará al Circuit la sede de su escuela de conducción BMW M Driving Experience, un proyecto que refuerza su compromiso con la formación avanzada y la seguridad. Este programa permite a los participantes perfeccionar su técnica de conducción, afrontar situaciones imprevistas, comprender el comportamiento del vehículo en distintos escenarios y desarrollar una conducción más segura, consciente y responsable.

Además, el Circuit también contará con el apoyo de BMW Motorrad, que incorporará cuatro unidades del BMW CE 02, la innovadora scooter eléctrico de casi 90 km de autonomía diseñada para ofrecer agilidad, eficiencia y cero emisiones. Estos vehículos facilitarán los desplazamientos internos del Circuit, aportando rapidez y sostenibilidad a las labores diarias del recinto.

La relación entre el Circuit de Barcelona-Catalunya y BMW se ha construido a lo largo de décadas marcadas por el rendimiento, la competición y el avance tecnológico. La marca alemana ha dejado una huella significativa en el automovilismo internacional gracias a modelos icónicos y desarrollos de ingeniería que han contribuido al progreso de la cultura del pilotaje.

Por su parte, el Circuit de Barcelona‑Catalunya se mantiene como referencia internacional para equipos, ingenieros y pilotos, consolidado como uno de los trazados más prestigiosos de Europa por su versatilidad técnica y su papel clave en competiciones de alcance mundial.

Gonzalo Sanjuan, director de marketing de BMW España y Portugal: “Para BMW, formar parte de la actividad del Circuit es un paso natural. Compartimos la pasión por la conducción, la precisión y el espíritu deportivo. Ser Vehículo Oficial supone acompañar a una de las catedrales del motor en Europa y seguir impulsando la movilidad del futuro”.

Ignasi Armengol, director general de Fira Circuit: “BMW aporta tecnología, fiabilidad y una visión alineada con los valores del Circuit. Se trata de un socio ideal para acompañar nuestro crecimiento, impulsar nuestro compromiso con la innovación y la movilidad, y mantener los más altos estándares de excelencia en la pista. Estamos convencidos de que este acuerdo será muy fructífero”.