Final de locura en Shanghái: Lucas Di Grassi sorprende, cambia el liderato del Mundial y Pepe Martí no pudo entrar en los puntos

El coche de seguridad privó a Pepe Martí de un podio en la ronda 12, pero la historia fue distinta en la 13, porque el ritmo del Cupra no acompañó para lograr un gran resultado en Shanghái. El español entró por primera vez en los duelos de la clasificación, aunque solo pudo terminar 12º en una carrera emocionante que ganó Lucas Di Grassi. El brasileño dio el primer triunfo de Lola Yamaha en la Fórmula E. Además, hubo cambio en el liderato de la general, ya que Pascal Wehrlein se benefició de los problemas de Evans para situarse al frente de la general.

Pepe Martí empezó la ronda 13 en Shanghái de la mejor manera, al meterse por primera vez en los duelos, en una clasificación con la pista mojada. El español salió sexto tras beneficiarse de la sanción impuesta a Nato por una infracción técnica, y caer en cuartos de final frente a Barnard, que llegó a la final y perdió contra Felipe Drugovich. El brasileño salió primero después de lograr su primera pole en Fórmula E.

El líder del Mundial tuvo algunos contratiempos antes del inicio de la prueba. Mitch Evans no pudo participar en la ronda 13 por problemas técnicos en su Jaguar. Además, la lluvia hizo acto de presencia y la carrera comenzó detrás del coche de seguridad. La acción en Shanghái arrancó en la vuelta 4 con una salida en parado. Drugovich conservó la primera posición, mientras que Barnard, Martí, Mortara y De Vries activaron cuatro minutos de modo ataque en la salida. El español de Cupra mantuvo su sexta posición y el ganador de la ronda 12, Pascal Wehrlein, subió a la segunda plaza antes de activar también el attack mode.

Martí tuvo varias luchas contra Mortara y Müller. Con el de Porsche tuvo hasta un toque sin consecuencias, pero el español conservó la sexta posición. Drugovich perdió el liderato y cayó al octavo puesto al activar el modo ataque en la vuelta 6. Wehrlein se puso primero con más de un segundo de ventaja sobre su compañero de equipo, segundo, y Dennis, tercero.

La carrera se estiró y los Porsche (Wehrlein primero y Müller segundo) aumentaron hasta los más de tres segundos su ventaja sobre Drugovich, tercero, que superó con el modo ataque a Dennis. A Martí se le acabó el attack mode y cayó hasta la undécima posición en la vuelta 13 después de tirar demasiado en las primeras vueltas y tener que gestionar la energía.

Drugovich se acercaba poco a poco a los Porsche. El brasileño recortó la ventaja hasta el segundo, mientras que los pilotos de detrás activaban su modo ataque. Con el attack mode, Da Costa subió a la tercera plaza tras superar a Drugovich. A pesar de adelantar a De Vries y Mortara, Martí seguía bajando posiciones. Ticktum, Eriksson, Vergne y Günther sobrepasaron al catalán con modo ataque y bajó hasta el 13º lugar.

Empieza el lío en el liderato de carrera

Los Envision venían con buen ritmo. Sébastien Buemi subió al tercer puesto activando el segundo modo ataque. Müller también activó el attack mode para proteger la primera posición de Wehrlein, pero no pudo. En la vuelta 21, Eriksson se puso líder con distancia tras adelantar al alemán y sacarle más de 3 segundos. Porsche se equivocó con la gestión de energía y tiraron demasiado. Buemi se puso segundo y Vergne subió a la tercera plaza con modo ataque. Di Grassi también superó a Wehrlein para ponerse cuarto.

Eriksson aprovechó y activó su último modo ataque. El sueco siguió primero con más de tres segundos de ventaja sobre Vergne y Di Grassi. Dirección de carrera decretó el Full Course Yellow en la vuelta 24 porque Maloney se quedó parado en la recta de meta con el eje trasero de su Lola Yamaha tocado. Además, se añadió una vuelta a la prueba.

La bandera verde volvió y Di Grassi activó su último modo ataque. Vergne y el brasileño recortaron la distancia con el líder y estaban encima de Eriksson a falta de dos vueltas para el final. Di Grassi superó a Eriksson y Vergne y empezó a comandar la carrera. Por detrás, Martí también activó su último attack mode y ascendió hasta el 12º lugar.

Lucas Di Grassi logró la primera victoria para Lola Yamaha en la Fórmula E. Vergne acabó segundo y sumó su primer podio con Citroën, y Eriksson fue tercero, su mejor resultado y primer podio en la categoría eléctrica. Wehrlein fue cuarto y Buemi quinto, mientras que Pepe Martí terminó 12º después de algunas luchas en la última vuelta.

Evans no participó en la ronda 13 de Shanghái por problemas técnicos en su Jaguar y perdió el liderato del Mundial. Pascal Wehrlein pasa a encabezar la clasificación con 141 puntos, nueve más que el neozelandés (132). Oliver Rowland es tercero con 114 puntos, Da Costa cuarto con 111 y Dennis cierra el top 5 con 109 puntos. Mortara está sexto con 103 y algo más descolgado Müller, séptimo, con 96 puntos. Pepe Martí baja hasta la 12º posición con 58 puntos, tan solo tres por delante de Eriksson (55) 13º. De Vries marca el top 10 con 69 puntos y Drugovich está 11º con 65. La próxima parada de la Fórmula E será del 24 al 26 de julio en Tokyo para las rondas 14 y 15, antes de afrontar en agosto la última prueba en Londres.