La FIA lanza una novedosa guía médica para los pilotos

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha lanzado este mes de junio una guía médica pionera que han puesto a disposición de los pilotos de forma gratuita destinada a que puedan gestionar sus condiciones de salud mientras compiten de forma segura y justa en todos los niveles del deporte del motor.

Según informó el organismo, la serie de pautas ha sido desarrollada en colaboración con destacados expertos médicos y ofrecen orientación detallada sobre el tratamiento y la gestión de una amplia gama de afecciones. El objetivo "es ayudar a los pilotos y a las Autoridades Deportivas Nacionales (ASN) a tomar decisiones informadas sobre su salud, garantizando al mismo tiempo el pleno cumplimiento de la normativa médica y antidopaje de la FIA".

Con la publicación de esta guía médica integral, el organismo que rige el motor a nivel internacional reafirma su compromiso de proteger y apoyar la salud, el rendimiento y el desarrollo de los pilotos en todas las disciplinas del automovilismo. Además, esta destinada a que "siempre que sea posible, las condiciones de salud no limiten la participación en eventos deportivos, permitiendo así una participación generalizada".

"Las Directrices Médicas de la FIA representan un hito importante en nuestros esfuerzos continuos por promover la salud y el bienestar de los pilotos. Al ofrecer recomendaciones claras y basadas en la evidencia, empoderamos a los pilotos y profesionales médicos para que tomen decisiones informadas que favorezcan una participación segura en el automovilismo. La Comisión Médica de la FIA seguirá colaborando con los pilotos, los equipos y las Autoridades Deportivas Nacionales para garantizar que estas directrices evolucionen según las últimas investigaciones médicas y las cambiantes demandas del deporte", explicó el doctor Sean Petherbridge, presidente de la Comisión Médica de la FIA.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Pilotos de la FIA, Ronan Morgan, aseguró que "estas directrices médicas son un claro ejemplo de cómo la FIA proporciona a los pilotos de todos los niveles de competición el asesoramiento, la orientación y el apoyo que necesitan para competir de forma saludable en la pista".

El documento cuenta con un total de 24 páginas que se pueden consultar de forma gratuita a través de la página web de la FIA y está dividida en diferentes especialidades médicas como cardiología, oncología o neurología, entre otras.